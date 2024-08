Công an TP.HCM liên tục kéo giảm tội phạm đường phố 13/08/2024 06:00

(PLO)- Với quyết tâm dẹp tội phạm đường phố, Công an TP.HCM đã tập trung nhiều biện pháp, phối hợp nhiều lực lượng và xem mỗi vụ cướp giật là vụ trọng án.

Liên tục từ năm 2021 đến nay, Công an TP.HCM đã liên tục kéo giảm tội phạm đường phố. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM an toàn, thân thiện, nghĩa tình trong mắt người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Đánh nhanh, đánh trúng

“Lực lượng Công an TP đã nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm; lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố, tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen, xâm phạm sở hữu” - Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã nhấn mạnh như thế trong lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an TP Thủ Đức nắm bắt thông tin qua hệ thống camera an ninh AI tại đơn vị. Ảnh: NT

Cùng với đó, Công an TP.HCM đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, ban hành chỉ thị về phòng, chống tội phạm. Ban giám đốc Công an TP.HCM triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, coi mỗi vụ cướp giật như một vụ trọng án và đặt mục tiêu 100% số vụ được khám phá nhanh ngay sau khi đối tượng gây án. “Công an TP.HCM phấn đấu với riêng tội phạm cướp và cướp giật tỉ lệ khám phá phải đạt 100%...” - Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nói tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 28 hồi đầu năm.

Tội phạm cướp giật liên tục kéo giảm, có tuần cả TP.HCM không có vụ cướp giật nào, kết quả ấy đã nói lên sự quyết tâm của lãnh đạo TP cũng như sự nỗ lực của ban giám đốc, cán bộ, chiến sĩ và sự hỗ trợ, đồng lòng của người dân trong việc chung tay kéo giảm, để tội phạm đường phố không còn đất sống ở TP.HCM.

Theo Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, trọng tâm trong đấu tranh với tội phạm đường phố là đánh mạnh, đánh trúng vào tội phạm cướp giật, trộm cắp. Trong đó, PC02 luôn là đơn vị chủ công trong đấu tranh, khám phá.

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đường phố, Công an TP.HCM đã thành lập 10 tổ 363 cấp TP và 58 tổ cấp quận, huyện do Thiếu tướng Mai Hoàng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP, trực tiếp chỉ đạo, chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự.

Trung tá Trần Quốc Dũng cho biết đơn vị đã triển khai với lực lượng cảnh sát hình sự công an 22 quận, huyện và TP Thủ Đức trong triển khai các biện pháp đấu tranh để có sự phân cấp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ

Để ngăn chặn từ sớm, từ xa, lực lượng công an đã rà soát, lập danh sách các đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp, nghiện ma túy, tội phạm trên không gian mạng… đấu tranh từ cơ sở với khẩu hiệu: “Triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới manh nha hình thành”.

Năm 2022 tội phạm liên quan cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 295 vụ so với năm 2021; năm 2023 tội phạm cướp, cướp giật giảm 146 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, quý I-2024 tội phạm cướp, cướp giật trên địa bàn TP.HCM xảy ra 811 vụ, giảm 99 vụ so với cùng kỳ năm 2023. “Tội phạm xâm phạm sở hữu được kéo giảm sâu so với cùng kỳ (xảy ra 1.767 vụ, giảm 327 vụ so với cùng kỳ, tương ứng 11,83%). Tỉ lệ điều tra khám phá án cướp giật, trộm cắp tài sản được nâng lên rõ rệt. Trong đó, cướp giật khám phá đạt 93,7%, tăng 21,94%; án trộm cắp tài sản khám phá 70,32%, tăng 17,2%” - Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự sáu tháng đầu năm 2024 tại kỳ họp HĐND TP.HCM hôm 16-7.

Trung tá Trần Quốc Dũng cho biết đơn vị đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an TP trong việc kiểm tra với các cơ sở sản xuất biển số, các lò độ xe và mua bán linh kiện xe máy. Từ đó, các đơn vị, địa phương đã thực hiện nhiều đợt kiểm tra các tiệm sửa xe, mua bán phụ tùng, xe máy cũ… Chủ các tiệm này đều được yêu cầu cam kết không tiếp tay cho tội phạm, không thu mua tang vật, xe không rõ nguồn gốc.

“Đây là một phần trong kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố” - Trung tá Dũng nói và cho biết điều này để các đối tượng không buôn bán, tiêu thụ được tài sản do phạm tội mà có.

Chưa hết, để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tội phạm đường phố, Công an TP.HCM được đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin chỉ huy, trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đã phát huy hiệu quả rất lớn.

Đại úy Đặng Văn Thắng, Trưởng ban Thanh niên, phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (PX03), Công an TP.HCM, cho biết Đoàn Thanh niên Công an TP đã tham mưu, thực hiện công trình ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát của các tổ 363.

Đây được đánh giá là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố.

Bên cạnh đó, các mô hình camera giám sát an ninh trật tự ở các phường, xã cũng được kết nối với trung tâm chỉ huy công an phường, tạo ra hiệu quả rất lớn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.•

“Mắt thần” phát hiện tội phạm vùng ven Công an TP.HCM tung nhiều lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố trong lễ ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: NT Thời gian qua, từ hệ thống camera giám sát an ninh, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã truy xét, bắt giữ nhiều nhóm tội phạm tại vùng tiếp giáp với địa bàn các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Long An. Tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh và TP.HCM để hoạt động gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an. Nhờ có hệ thống camera giám sát (mắt thần) đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an huyện Củ Chi phá nhanh nhiều tội phạm. Điển hình, trưa 2-11-2023, ĐVT (ngụ thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh) chạy xe máy đến khu vực đường Kênh 21, ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi để bẫy chim thì bị ba thanh niên đi trên hai xe máy dùng mã tấu chém. T đã may mắn tránh kịp, vứt xe bỏ chạy, ba thanh niên lập tức lấy xe máy của T rồi tẩu thoát. Công an huyện Củ Chi sau đó đã phối hợp với Công an hai huyện Đức Hòa, Đức Huệ (Long An) truy xét. Qua hệ thống camera, công an lần theo dấu vết của nhóm cướp đã chạy về hướng cửa khẩu Thomo rồi mang xe qua Campuchia bán và xác định các đối tượng gây án. Trước đó, cũng từ hệ thống camera, Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn (47 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Sơn chính là nghi phạm vào ngày 21-7-2023 đã đeo bao tay, bịt mặt, cắt lưới B40 và đột nhập một công ty ở Trảng Bàng để ăn trộm… Trong khi đó, Trung tâm giám sát hình ảnh camera, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, được Công an TP Thủ Đức khánh thành vào sáng 2-2 vừa qua với mục đích để tăng cường trấn áp tội phạm tại địa bàn giáp ranh và đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức, cho biết TP Thủ Đức là địa bàn giáp ranh với các tỉnh nên tình hình tội phạm phức tạp. Việc xây dựng hệ thống camera giám sát được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý, theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Theo Đại tá Hiếu, điểm mới của Trung tâm giám sát hình ảnh camera lần này là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, cho phép lực lượng chức năng có thể ghi nhận biển số, theo dõi và dự đoán mô phỏng lộ trình di chuyển của phương tiện thông qua bản đồ số, nhận diện các dấu hiệu bất thường từ đó đưa ra những cảnh báo sớm về các tình huống gây mất an ninh trật tự có thể xảy ra. Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự, trấn áp các đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh để gây án, Công an TP Thủ Đức kỳ vọng các hình ảnh truyền về từ trung tâm giám sát sẽ giúp xử lý nhanh tại các điểm ùn tắc giao thông... Trung tâm camera TP Thủ Đức hiện đã chuyển đổi và đưa vào hoạt động hàng trăm camera AI với chức năng nhận diện biển số và truy vết phương tiện trên bản đồ số, đưa ra những cảnh báo sớm cho lực lượng chức năng khi có phương tiện tình nghi… Dự kiến trong năm 2024 sẽ tiếp tục chuyển đổi khoảng 100 camera tập trung ở các cửa ngõ ra vào TP Thủ Đức, tạo nên một hệ thống camera AI có độ bao phủ toàn diện trên địa bàn TP. TỰ SANG

