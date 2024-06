Công an TP.HCM tìm người đàn ông liên quan đến vụ lừa đảo 20/06/2024 14:24

(PLO)- Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM phát thông báo tìm người đàn ông liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT (PC03) Công an TP.HCM điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Trọng Dũng thực hiện thông qua pháp nhân Công ty Cổ phần XD - TM Tân Việt, xảy ra tại TP.HCM.

Theo điều tra, thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Trọng Dũng quen biết với ông NVQ (ngụ TP.HCM) và Phạm Văn Luôn (ngụ xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Dũng đưa ra thông tin được ủy quyền làm đại diện liên hệ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khiếu nại cấp GCNQSDĐ phần đất có diện tích 44.800 m2 ở khu phố Bình Đường, phường An Bình, thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An), tỉnh Bình Dương.

Ông Dũng cung cấp các tài liệu liên quan, rồi thỏa thuận khoán việc với ông Luôn thực hiện. Sau đó Dũng tiếp tục ký các hợp đồng hợp tác đầu tư chia đất với ông Q liên quan phần đất trên rồi nhận của ông Q và chuyển cho ông Luôn nhưng không thực hiện được và cũng không hoàn trả tiền cho ông Q.

Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng ông Luôn được xác định ký với Dũng một thỏa thuận dân sự khác giao Luôn thay bị can việc giải quyết để hưởng tiền thực hiện.

Để phục vụ việc xử lý, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phát thông báo yêu cầu ông Phạm Văn Luôn, đến trình diện tại trụ sở số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM gặp ĐTV Thiếu tá Phạm Duy Khánh, Đội 3, Phòng cảnh sát Kinh tế để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án đang điều tra.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu ông Luôn không có mặt để làm việc sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.