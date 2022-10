Công an TP.HCM và EVNNPT phối hợp bảo đảm an toàn truyền tải điện giai đoạn 2022 – 2027

(PLO)- EVNNPT mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Công an TP.HCM, giúp cho Công ty Truyền tải điện 4, EVNNPT hoàn thành tốt nhiệm vụ trước những khó khăn, thách thức trong tình hình mới.

Ngày 26-10, Công an TP.HCM và Công ty Truyền tải điện 4 - PTC4 (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT) phối hợp tổ chức hội nghị ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện 220 kV – 500 kV giai đoạn 2017 – 2022...

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện một số đơn vị của Công an TP.HCM.

Về phía ngành điện, có sự tham dự của ông Nguyễn Tuấn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT; ông Võ Đình Thủy, Giám đốc PTC4 cùng các đơn vị thuộc EVNNPT và PTC4.

Trên cơ sở đánh giá kết quả từng nội dung phối hợp, trong 5 năm qua, các bên đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn công trình lưới điện cao áp.

Việc thực hiện được triển khai đồng bộ thông qua các phương án phối hợp, phương án phòng, chống khủng bố phù hợp với đặc điểm tình hình từng khu vực, đảm bảo vận hành an toàn cho 11 đường dây 500 kV, 41 đường dây 220 kV và 3 trạm biến áp 500 kV, 6 trạm biến áp 220 kV đi qua 12 quận huyện, TP...

Trong quá trình thực hiện quy chế, các bên luôn chủ động thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình quản lý lưới điện; phối hợp công tác tuyên truyền, công tác huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, phòng cháy và chữa cháy; phối hợp tuần tra, kiểm tra, điều tra, xử lý 23 vụ việc, các điểm nóng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp...

Hội nghị cũng đã dành thời gian tổng kết việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của PTC4 giai đoạn 2020 – 2022 và xây dựng các biện pháp đẩy mạnh phong trào này trong những năm tới. Qua đó đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, các hành vi vi phạm liên quan, đảm bảo cho hệ thống truyền tải điện vận hành, cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng trên địa bàn TP.HCM nói riêng và các tỉnh, TP khu vực phía Nam nói chung.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, việc đảm bảo an ninh chính trị, an ninh năng lượng cho TP.HCM là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để góp phần cho TP phát huy sức mạnh đầu tàu. Quy chế phối hợp được ký kết lần này mang tầm chiến lược mới trong tình hình, điều kiện an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có những diễn biến phức tạp mới cũng như pháp luật có nhiều quy định thay đổi so với giai đoạn trước.

Do đó, ông Lê Hồng Nam yêu cầu các bên chủ động bắt tay phổ biến, cụ thể hóa bằng các kế hoạch để triển khai ngay các nội dung phối hợp, đảm bảo chế độ thông tin, tuần tra, kiểm tra, sơ tổng kết định kỳ, đột xuất, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi bên.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng yêu cầu PTC4 rà soát các quy định để sửa đổi phù hợp với Quy chế phối hợp mới, chủ động khai thông các kênh thông tin, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong quần chúng nhân dân trên các địa bàn có lưới điện cao áp đi qua.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ, có hiệu quả của lực lượng Công an TP.HCM thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo PTC4 chủ động tham mưu, đề xuất để đẩy mạnh công tác phối hợp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của cơ quan, tổ chức, nhân dân tham gia công tác bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện cao áp, công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia.

Nhân dịp này, PTC4 đã khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân ngành công an. Công an TP.HCM khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân thuộc PTC4 trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2017 – 2022. Trước đó, PTC4 đã được Bộ Công an khen thưởng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021”.

XUÂN PHƯƠNG