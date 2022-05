Công an vào cuộc vụ bé gái hôn mê gần 1 tháng khi mổ ruột thừa

Ngày 31-5, anh Nguyễn Minh Dương phản ánh đến PLO về việc vừa có đơn gửi hàng loạt cơ quan chức năng về việc đề nghị cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án của con gái anh là NHTN (10 tuổi).

“Nếu sau này mà chuyên gia kết luận nguyên nhân hoàn toàn từ phía bệnh viện huyện Krông Pắk gây ra cho cháu, nếu cháu tử vong thì tôi yêu cầu khởi tố vụ án”- anh Dương nói.

Theo trình bày của người này, tối 4-5 con gái anh đau bụng nên ngày 5-5 vợ anh đã đưa cháu tới Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk thăm khám. Lúc này, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm ruột thừa, phải làm phẫu thuật. Khoảng hơn 10 giờ, cháu được đưa vào phòng mổ.

Đến khoảng hơn 11 giờ 30 ngày 5-5, anh Dương được gọi vào để gọi con nhưng khi anh vào thì thấy con không mở mắt. Đến hơn 12 giờ, cháu gồng người mạnh hơn, có biểu hiện co giật. Lúc này có y tá nói là vậy là bé tỉnh rồi và đưa ra phòng hồi sức.

“Được một lúc thì cháu tiếp tục co giật, y tá chích thuốc an thần cho cháu ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau là cháu lại co giật. Do vậy gia đình đã yêu cầu chuyển lên bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên”- anh Dương kể lại.

Sau khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, gia đình thấy sức khỏe cháu không tiến triển tốt nên đã chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM). Tuy nhiên, qua nhiều ngày điều trị ở đây, đến bây giờ con anh vẫn hôn mê.

“Tôi muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến việc con tôi bị như thế. Trước khi nhập viện, cháu vẫn bình thường. Tôi mong muốn cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm từ phía bệnh viện huyện Krông Pắk”- anh Dương nói.

Cũng theo anh Dương, trước đó phía TTYT huyện Krông Pắk nói hỗ trợ gia đình anh 10 triệu đồng nhưng gia đình anh từ chối và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Liên quan đến việc này, trao đổi với PV, ông Bùi Khắc Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk, cho biết trước đó bé có đến bệnh viện để phẫu thuật viêm ruột thừa. Sau khi gây mê, gây tê để phẫu thuật thì bé không tỉnh. Theo trích xuất của bệnh viện trong quá trình khám bệnh thì bé có mấy lần sốt cao, co giật, không rõ nguyên nhân.

“Trong quá trình đến khám thì bình thường, nhưng sau khi gây mê để mổ thì bé không tỉnh, phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại đây, bác sĩ cũng sử dụng đủ các biện pháp nhưng cũng không phát hiện ra bệnh gì.

Sau đó, bé được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 thì họ cũng tiến hành tất tần tật các bước, nghi bé bị viêm não… Hiện chúng tôi cũng đang rất quan tâm, phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 để tìm hiểu nguyên nhân”- ông Hùng nói.

Liên quan đến việc gia đình anh Dương đề nghị cung cấp hồ sơ bệnh án, ông Hùng cho rằng Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến TTYT để làm việc rồi.

“Công an tỉnh đã trực tiếp xuống làm rồi, không phải hồ sơ ai muốn coi thì coi. Chúng tôi cũng đã cung cấp toàn bộ các tóm tắt hồ sơ bệnh án cho công an. Hiện nay, bệnh viện cũng rất muốn biết nguyên nhân như thế nào mà dẫn tới việc đó”- ông Hùng thông tin.

Cũng theo người này, phía bệnh viện cũng muốn hai bên gặp gỡ để giải quyết nhưng gia đình không hợp tác. Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu cung cấp các hồ sơ liên quan.