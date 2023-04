Công an vào cuộc vụ xe bơm bê tông nghiêng làm chết 1 người

(PLO)- Quá trình bơm bê tông lên tầng một cho nhà dân thì xe bơm bê tông bị nghiêng khiến cần bơm đập trúng đầu công nhân làm nạn nhân tử vong.

Chiều 25-4, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ tai nạn hy hữu xe bơm bê tông bị nghiêng làm anh TVT (38 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) tử vong.

Vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày, xe bơm bê tông của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) đang thi công bơm bê tông lên sàn tầng một công trình nhà dân ở xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, bị nghiêng.

Do xe nghiêng, cần bơm bê tông rung lắc va đập mạnh vào đầu anh T làm anh gục tại chỗ. Lúc đó, các công nhân đang thi công đã hô hoán và tìm cách cứu nhưng anh T đã tử vong. Một công nhân khác cũng bị thương nhẹ.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Can Lộc cùng cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm vào cuộc điều tra.

Xe container lao lên vỉa hè, lọt trong cửa hàng xe máy (PLO)- Vụ tai nạn gây vỡ hỏng nhiều đoạn tường, cửa cuốn, nhiều xe máy, tài sản trong cửa hàng bị đâm hỏng.

Đ.LAM