Công an vất vả ngăn chặn hàng chục 'quái xế' nghi tụ tập đua xe 02/09/2024 15:54

(PLO)- Hàng chục thanh thiếu niên đi xe thành đoàn, có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép bị công an huyện Vị Xuyên đưa về trụ sở, làm rõ.

Trưa 2-9, trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Vị Xuyên vừa đưa hàng chục thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Video: Công an vất vả ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên nghi tụ tập đua xe (Video: THẾ THẮNG)

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Đội CSGT-TT, Công an huyện Vị Xuyên phát hiện hàng chục thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, tụ tập, đi thành đoàn, phóng nhanh tại đoạn đường hồ Noong, xã Phú Linh.

Theo một video ghi lại sự việc trên mạng xã hội, có đến vài chục thanh thiếu niên đi xe lạng lách, qua xe của lực lượng công an. Khi một chiến sĩ CSGT và công an yêu cầu dừng xe, nhóm này không chấp hành, lạng lách vượt qua.

Nhóm thanh thiếu niên sau khi bị lực lượng chức năng dừng xe. Ảnh: HÓNG BIẾN HÀ GIANG

Do đoàn xe quá nhiều người nên hai cán bộ công an không thể khống chế được mà chỉ có thể dừng được một xe máy do hai người chở nhau dừng lại.

"Các thanh, thiếu niên này còn rất trẻ, tuổi từ khoảng 16 đến 18 tuổi, ở nhiều địa phương trong tỉnh Hà Giang. Khi nhóm này đi qua đường hồ Noong thì lực lượng chức năng huyện Vị Xuyên ngăn chặn", vị lãnh đạo xã Phú Linh cho biết thêm.

Được biết, hồ Noong là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch ở Vị Xuyên, Hà Giang, dịp nghỉ lễ hằng năm có nhiều người đến đây thăm quan, checkin.