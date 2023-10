Công an vô hiệu hóa group 'Ae xã hội Bắc – Trung – Nam'

(PLO)- Vì đăng tải nhiều nội dung lệch chuẩn, độc hại nên group “Ae xã hội Bắc – Trung – Nam” đã bị lực lượng công an xử phạt và vô hiệu hoá.

Ngày 30-10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Quản trị viên group “Ae xã hội Bắc-Trung-Nam”.

Người này bị phạt vì hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc” và “Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm”.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và được sự phối hợp của Cục ANM&PCTPSDCNC (Bộ Công an), Phòng ANM&PCTPSDCNC (Công an Đà Nẵng) đã phát hiện group Facebook “Ae xã hội Bắc-Trung-Nam” với gần 10.000 thành viên có nhiều bài đăng tải có nội dung lệch chuẩn, độc hại, gây ảnh hưởng đến giới trẻ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên đã tiến hành xác minh.

Qua điều tra, công an đã làm rõ và triệu tập làm việc đối với ông LĐN (30 tuổi, Đà Nẵng) quản trị viên group Facebook này.

Ông LĐN cũng thừa nhận hành vi vi phạm của mình khi không kiểm duyệt các bài viết, nội dung đăng tải trên group Facebook, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Với việc đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung lệch chuẩn, độc hại, gây ảnh hưởng đến giới trẻ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự…, group “Ae xã hội Bắc – Trung – Nam” trên facebook đã bị Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an Đà Nẵng xử phạt hành chính 15 triệu đồng và vô hiệu hóa hoạt động của nhóm trên.

Minh Trường