Công bố quy hoạch 3 phân khu đô thị mới Cam Lâm 27/08/2024 17:03

Ngày 27-8, UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch các phân khu (tỉ lệ 1/2000) đô thị mới Cam Lâm, đến năm 2045.

Người dân xem quy hoạch các phân khu đô thị mới Cam Lâm. Ảnh: H.H

Khu đô thị trung tâm rộng 5.600 ha

Trước đó, ngày 28-2, Thủ tướng đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045.

Căn cứ vào quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt đồ án phân khu gồm: Phân khu đô thị phía Bắc; phân khu đô thị trung tâm và phân khu đô thị ven biển.

Trong đó, quy hoạch phân khu đô thị trung tâm tổng diện tích khu vực lập quy hoạch hơn 5.600 ha, gồm: Thị trấn Cam Đức, một phần xã Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Nam, Can An Nam, Can An Bắc, Cam Hải Đông.

Khu đô thị trung tâm có mục tiêu phát triển mới trung tâm hành chính - chính trị đô thị Cam Lâm; nghiên cứu tái sử dụng khu đất trung tâm hành chính - chính trị huyện Cam Lâm hiện hữu cho các mục đích phục vụ cộng đồng.

Trung tâm hành chính huyện Cam Lâm. Ảnh: H.H

Phát triển mới tuyến trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ, phối hợp với khu hỗn hợp mật độ cao; với điểm nhấn các cụm công trình hỗn hợp cao tầng mang tính biểu tượng đương đại.

Phát triển mới các không gian giao lưu văn hóa quốc tế; trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế tại đảo Trí Tuệ, với điểm nhấn là khu triển lãm quốc tế, quảng trường biển, các tòa nhà hỗn hợp cao tầng.

Đây là khu trung tâm tổng hợp cấp vùng tại thị trấn Cam Đức gắn với trục trung tâm đô thị; trung tâm hành chính - chính trị của toàn đô thị.

Quy mô dân số khoảng 325.000 người

Dự báo quy mô sơ bộ của khu vực lập quy hoạch quy mô dân số khoảng 325.000 người; diện tích đất đơn vị ở khoảng 2.256 ha, diện tích đất nhóm nhà ở khoảng 1.611 ha.

Đối với nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo, các công trình xây mới có tầng cao xây dựng tối đa năm tầng, các công trình hiện hữu tồn tại theo hiện trạng. Đối với nhóm nhà ở quy hoạch mới, mật độ xây dựng gộp tối đa 90%, tầng cao xây dựng tối đa 35 tầng.

Còn đất khu dịch vụ gồm các công trình công cộng, dịch vụ, thương mại (kể cả trụ sở, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế) và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh với tầng cao xây dựng tối đa 45 tầng. Đối với công viên chuyên đề mật độ xây dựng gộp tối đa 25%, tầng cao tối đa 3 tầng; còn sân golf mật độ xây dựng gộp tối đa 5%, tầng cao tối đa 3 tầng.

Quy hoạch phân khu đô thị phía Bắc có tổng diện tích lập quy hoạch hơn 7.000 ha, gồm một phần xã Suối Tân, Cam Tân, Cam Hải Tây, Cam Hải Đông, Cam Hiệp Bắc và thị trấn Cam Đức.

Phân khu đô thị phía Bắc là trung tâm văn hóa – thể thao, y tế, giáo dục, thương mại – dịch vụ đô thị, công nghiệp và là khu vực phát triển đô thị, khu dân cư tập trung. Quy mô dân số dự kiến khoảng 264.000 người.

Đô thị này có chức năng là trung tâm tổng hợp đô thị, hình thành chuỗi sân golf, công viên giải trí, công viên chuyên đề ven chân núi Cù Hin.

Phân khu đô thị phía Bắc sẽ được bố trí hệ thống cây xanh ven sông kết hợp cùng hệ thống kênh, mặt nước của khu vực và với mặt nước đầm Thủy Triều tạo thành một hệ thống mặt nước xuyên suốt, bao quanh đô thị, mang lại không gian sống xanh và góp phần thoát nước mặt cho khu vực.

Bên cạnh đó, phát triển các khu ở mới tại trung tâm khu vực, phân vùng mật độ xây dựng thấp về phía Đông, ưu tiên phát triển nhà ở theo mô hình “thành phố của du thuyền” ven đầm Thủy Triều.

Quy hoạch phân khu đô thị ven biển có tổng diện tích lập quy hoạch hơn 3.600 ha thuộc xã Cam Hải Đông và phần Hòn Nội, Hòn Ngoại 47 ha.

Khu vực Bãi Dài thuộc phân khu đô thị ven biển. Ảnh: H.H

Phân khu đô thị ven biển có tính chất là khu du lịch – dịch vụ - đô thị ven biển, cửa ngõ đường thủy của đô thị mới Cam Lâm. Phân khu này có mục tiêu bảo vệ và tôn tạo quan cảnh bờ biển Bãi Dài, cảnh quan ven đầm Thủy Triều, cảnh quan phía Đông núi Cù Hin.

Đồng thời hình thành tuyến du lịch leo núi, tuyến xe đạp ngoạn cảnh ven chân núi; kết hợp phát triển du lịch sinh thái núi, du lịch tâm linh, điểm dừng chân ngoạn cảnh, đảm bảo sự hài hòa giữa hoạt động du lịch với công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn cảnh quan, sinh thái.