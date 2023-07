(PLO)- Theo Người phát ngôn, công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm đến trên thế giới, không cần xin thị thực hoặc được đơn giản thủ tục.

Ngày 20-7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, PV đặt câu hỏi về việc bảng xếp hạng do công ty tư vấn định cư Henley & Partners trụ sở tại Anh công bố ngày 19-7, hộ chiếu Việt Nam đứng 82 trên 103 bậc, tăng 10 bậc so với năm 2022 và 6 bậc so quý I năm nay. Tuy nhiên, số lượng điểm đến miễn hoặc chỉ cần xin thị thực cửa khẩu, thị thực điện tử của người cầm hộ chiếu Việt Nam không thay đổi so với đầu năm.

Trả lời nội dung này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Cho đến nay, công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm đến trên thế giới, không cần xin thị thực hoặc được đơn giản thủ tục như thị thực điện tử hay thị thực tại cửa khẩu.

Theo Người phát ngôn, thời gian qua cũng như tới đây, trong các cuộc tiếp xúc với các đối tác, Việt Nam đã đề nghị xem xét việc đơn giản thủ tục cấp thị thực hoặc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam và các nước đối tác này, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

+ Liên quan tới chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có chuyến thăm và đang tiếp tục tiếp diễn (ngày 18 đến 20-7) tại Việt Nam.

“Có thể chúng ta đều biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Janet Yellen, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Mỹ đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi để kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện”- Người phát ngôn cho hay.

Theo Người phát ngôn, nhân dịp này, hai nước sẽ trao đổi về các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước và thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19.

Hai nước cũng trao đổi biện pháp hỗ trợ quá trình chuyển đổi sạch, toàn cầu; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; trao đổi cách thức tăng cường phục hồi tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Janet Yellen sẽ tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và tiếp xúc với lãnh đạo các bộ ngành.

