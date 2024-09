Công điện của Bộ Công an về ứng phó khẩn cấp với bão số 3 05/09/2024 20:52

(PLO)- Bộ Công an vừa có Công điện gửi các đơn vị trực thuộc và công an các địa phương về ứng phó khẩn cấp với bão số 3.

Ngày 5-9, Bộ Công an có Công điện gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ.

Nội dung công điện nêu rõ, sáng nay (5-9), bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật cấp 17. Dự báo, từ sáng mai bão ảnh hưởng trực tiếp tới Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16.

Từ đêm 6-9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta với sức gió mạnh nhất đạt cấp 10-12, giật cấp 13-14 và ảnh hưởng sâu vào đất liền, gây gió mạnh, nước dâng, sóng lớn trên biển, ven biển và mưa trên diện rộng.

Bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp. Thực hiện Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 5-9 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ. Lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.

Hình ảnh cơn bão số 3. Ảnh chụp màn hình

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc và tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống bão với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, nhất là đối với trẻ em và các đối tượng yếu thế, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Tạm hoãn các cuộc họp không thật cấp bách; tập trung huy động các lực lượng cho công tác phòng chống bão và mưa, lũ. Các lãnh đạo trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão, lũ.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ nếu để xảy ra việc chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, chậm triển khai ứng phó, phòng, chống bão, mưa, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản. Chủ động cập nhật thông tin sát diễn biến của bão, mưa lũ; tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, mưa lũ, sạt lở đất gây ra.

Khẩn trương phối hợp sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản bảo đảm an toàn, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không đảm bảo an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn (trường hợp cần thiết, phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Bố trí lực lượng thường trực, ứng trực 100% quân số cùng phương tiện: Triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống bão, lũ tại cơ sở, đặc biệt là tại khu vực xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tầu thuyền tại các khu neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội…

Chủ động các phương án, trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ; dự trữ lương thực, thực phẩm đề phòng mưa lũ gây chia cắt kéo dài; bảo đảm tuyệt đối an toàn về các lực lượng, trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc của lực lượng Công an nhân dân.

Các đơn vị chức năng của Bộ Công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện khi có yêu cầu, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong ứng phó với bão, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ… Phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương tổng hợp thông tin, hoạt động, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân trong công tác cứu nạn, cứu hộ, ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ để chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương tổ chức tuyên truyền sâu rộng, kịp thời…