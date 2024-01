CSGT Bình Thuận ra quân tuần tra, xử lý giao thông

Sáng 10-1, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân 2024 của lực lượng CSGT.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm phát biểu là Lễ ra quân. Ảnh PĐ.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh được phân công trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện cao điểm.

Theo đó, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 11-1 đến hết ngày 9-3-2024, cùng với lực lượng CSGT 30 tỉnh, thành phố có tuyến QL1A trên cả nước, Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt ra quân triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm xuyên Tết trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Tại Lễ ra quân, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai thực hiện.

Toàn cảnh Lễ ra quân.

Phòng CSGT tập trung lập 2 khu vực kiểm soát thường trực và 8 Tổ tuần tra, kiểm soát lưu động bảo đảm kiểm soát chặt tất cả phương tiện và có mặt tuần tra, kiểm soát 24/24h trên tuyến Quốc lộ 1A.

Phối hợp chặt chẽ với CSGT các tỉnh giáp ranh như: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu để kiểm soát chặt các phương tiện giao thông liên tỉnh đi qua QL1A theo phương thức liên hoàn.

Đồng thời, toàn lực lượng CSGT sử dụng App VNeCSGT bảo đảm không bỏ sót lọt phương tiện vi phạm, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm cướp, cướp giật, buôn lậu và các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi lái xe.

Quyết tâm đạt được mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về tình hình TTATGT, hạn chế ùn tắc giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển nghỉ Tết, quay trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới và triển khai các phương án bảo đảm TTATGT phục vụ nhân dân di chuyển, tham gia các Lễ hội xuân 2024.

Lực lượng CSGT ra quân bắt đầu tuần tra, xử lý xuyên Tết.

“Nơi nào, địa phương nào triển khai không quyết liệt, để tai nạn giao thông gia tăng, vi phạm TTATGT diễn biến phức tạp, dư luận phản ánh hoặc để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thì Trưởng phòng CSGT và Trưởng Công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh” - Đại tá Liêm nhấn mạnh.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ chấp hành nghiêm túc quy trình, chế độ công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa giao tiếp ứng xử trong khi thi hành nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp về chiến sỹ công an nói chung và người chiến sỹ CSGT nói riêng trong lòng nhân dân.

Các lực lượng trong Lễ ra quân.

Trước đó, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, đã ký Kế hoạch thực hiện cao điểm và được chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ 8-1-2024 đến 10-1-2024, Phòng CSGT và Công an các địa phương tập trung làm tốt công tác chuẩn bị (xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản, rà soát, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng, khung thời gian cần tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm…); chuẩn bị tốt các điều kiện, nhất là việc bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị để triển khai thực hiện kế hoạch.

Giai đoạn 2 (từ 11-1-2024 đến 24-2-2024), đồng loạt triển khai trên địa bàn toàn tỉnh; quyết liệt nhằm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xuyên Tết; tổ chức các biện pháp hạn chế ùn tắc giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển nghỉ tết và quay trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới.

Giai đoạn 3 (từ 25-2-2024 đến 9-3-2024), căn cứ đặc điểm tình hình thực tế, Phòng CSGT và Công an các địa phương triển khai phương án đảm bảo TTATGT, phục vụ nhân dân di chuyển, tham gia các Lễ hội xuân 2024 và quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ tết.

PHƯƠNG NAM