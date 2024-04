CSGT Hà Nội triển khai mô hình cổng trường học an toàn giao thông 24/04/2024 14:18

(PLO)- Phòng CSGT Hà Nội triển khai mô hình cổng trường học an toàn giao thông tới trường THCS trên địa bàn.

Ngày 24-4, Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Ba Đình triển khai mô hình cổng trường học an toàn giao thông, kết hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại cổng trường học an toàn giao thông ở trường THCS Ba Đình. Ảnh PHI HÙNG

Ghi nhận tại trường THCS Ba Đình, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, cán bộ Phòng CSGT đã trang bị thêm cho học sinh những kiến thức bổ ích, giúp các em học sinh có thêm những kỹ năng cần thiết và có cái nhìn hoàn thiện hơn về văn hóa giao thông.

Cán bộ CSGT tuyên truyền hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm quy định Luật giao thông đường bộ. Ảnh PHI HÙNG

Cán bộ CSGT đã hướng dẫn cho các em học sinh cách nhận biết, tuân thủ và chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, một số loại biển báo hiệu, vạch kẻ đường; biết nhường đường khi tham gia giao thông; đi bộ trên vỉa hè, khi sang đường phải đi theo vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; điều khiển xe đạp đi bên phải theo chiều đi của mình và đi đúng phần đường quy định.

Đại diện các bên ký kết chấp hành nghiêm quy định mô hình cổng trường học An toàn giao thông.Ảnh PHI HÙNG

Trong chương trình, Công an phường Ngọc Hà đã cùng với Ban Giám hiệu trường, đại Ban phụ huynh, học sinh nhà trường thực hiện ký kết chấp hành nghiêm quy định mô hình cổng trường học an toàn giao thông.

Đại diện nhà trường cho biết sẽ tăng cường hơn nữa những biện pháp tuyên truyền, giáo dục để đảm bảo việc tuân thủ luật giao thông đường bộ của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường, hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.