CSGT TP.HCM kiểm soát hàng trăm phương tiện ra vào chợ Bình Điền 09/10/2024 09:37

Tối 8-10, Trạm CSGT Tân Túc, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã phối hợp với Đội CSGT-TT Công an quận 8, Đội CSGT-TT Công an huyện Bình Chánh, lực lượng trật tự đô thị thuộc phường 7 (quận 8) và trật tự đô thị xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) đồng loạt tổ chức ra quân kiểm tra các phương tiện ra vào chợ đầu mối Bình Điền (gọi tắt chợ Bình Điền ).

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện ra vào chợ Bình Điền. Ảnh: A. NGHĨA

Đợt ra quân nhằm xử lý triệt để các xe lôi, xe 3-4 bánh tự chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật, kết hợp với kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, vận tải hàng hóa...

Tại chợ Bình Điền, Trung tá Trần Minh Quang, Trưởng Trạm CSGT Tân Túc và Thiếu Tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng Trạm đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp xử lý quyết liệt các vi phạm nêu trên.

Lực lượng chức năng cũng kiểm tra ma túy ngẫu nhiên 19 trường hợp nhưng không phát hiện vi phạm. Ảnh: A.NGHĨA

Sau nhiều giờ thực hiện, lực lượng chức năng đã tổng kiểm tra, kiểm soát 530 phương tiện, lập 20 biên bản, tạm giữ 12 xe mô tô, ba xe lôi, một xe ba bánh tự chế. Trong đó, có ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn kiểm tra ma túy ngẫu nhiên đối với 19 trường hợp và đều cho kết quả âm tính.

Được biết, khu vực chợ Bình Điền nằm giữa huyện Bình Chánh và quận 8 nên tình hình an ninh trật tự xã hội và giao thông rất phức tạp.