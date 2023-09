Cửa hẹp của Olympic Việt Nam

(PLO)- Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải có điểm trước đối thủ lớn Olympic Saudi Arabia mới mong mở cửa đi tiếp vào loạt đấu knock out ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 24-9.

Đội tuyển Olympic Việt Nam (VN) sau trận thua đậm Iran 0-4 đã rơi xuống vị trí thứ ba bảng B với 3 điểm từ trận thắng đội cuối bảng Mông Cổ. Hai đội dẫn đầu lần lượt là Iran và Saudi Arabia có cùng 4 điểm (Saudi Arabia thắng Mông Cổ 3-0, thua hiệu số bàn thắng bại so với Iran thắng VN 4-0).

Theo điều lệ giải ASIAD 19, hai đội nhất, nhì của sáu bảng đấu cùng bốn đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Nhưng do bảng C chỉ có hai đội và bảng D có ba đội nên chỉ còn 4/5 đội hạng ba tranh vé vớt và khi so thành tích sẽ không tính kết quả với đội cuối ở bảng có bốn đội.

Olympic Việt Nam sau trận thua Iran 0-4 quyết khắc phục những điểm yếu và kiếm điểm trước Saudi Arabia. Ảnh: VFF

Cửa nào cho Olympic Việt Nam?

Hiện tại, bốn đội bóng vùng Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Indonesia, VN và Myanmar, cùng với Qatar đang xếp thứ ba mỗi bảng. Thái Lan đang chiếm ưu thế lớn nhất khi có 1 điểm, trong khi Indonesia và Qatar đều 0 điểm (hiệu số lần lượt là -1 và -2). Olympic VN có cùng hiệu số -4 như Myanmar và đều không có điểm (không tính kết quả với đội cuối mỗi bảng) nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn xếp trên nhờ điểm fair play (bốn thẻ vàng so với năm thẻ vàng).

Olympic VN nếu thắng Saudi Arabia (18 giờ 30 ngày 24-9) sẽ nghiễm nhiên giành suất nhất hoặc nhì bảng B vào cửa chính. Nhưng điều này rất khó đối với đương kim vô địch Saudi Arabia đang xếp hạng 57 thế giới. Xét về chuyên môn, Saudi Arabia mạnh không thua gì Iran với lực lượng U-24 rất mạnh, cùng ba tuyển thủ quốc gia dự World Cup 2022 thắng Argentina ở vòng bảng.

Thắng thì cực khó nhưng chủ trương đá hòa với một nỗ lực tối đa cộng may mắn thì có thể dù thực lực thua kém nhiều. Nếu thua vẫn còn cơ hội vào vòng 16 đội với điều kiện một trong các đội thứ ba bảng không có điểm và hiệu số bàn thua kém hơn VN hoặc bằng nhưng thua chỉ số fair play.

Bất lợi cho Olympic VN là trận thua trước Iran cao trong khi Saudi Arabia sắp tới cũng tính cửa thắng đậm VN để tranh vị trí nhất bảng với Iran. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tin tưởng vào khả năng có 1 điểm trước Saudi Arabia để chiếm ưu thế trong cuộc so đo với các đội kiếm vé vớt.

Điểm yếu về kinh nghiệm của nhiều cầu thủ hàng phòng ngự thiếu sự liên lạc và bọc lót cho nhau đã bộc lộ trong hai bàn thua trận ra quân và càng rõ ràng hơn với cú ngã nặng trước Iran.

Điểm yếu đã được cảnh báo

HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhắc nhở học trò rất nhiều về thời điểm lơi lỏng, mất tập trung của họ thường rơi vào đầu và cuối mỗi hiệp. Sáu lần để thủng lưới của Olympic VN ở hai trận thắng Mông Cổ 4-2 và thua Iran 0-4 đều diễn ra đúng như cảnh báo.

Không may cho Olympic VN ở trận cuối gặp Saudi Arabia còn bị thiệt hại lực lượng. Chân sút chủ lực Nhâm Mạnh Dũng chưa đá trận nào do đau mắt đỏ, trung vệ lệch trái Phan Tuấn Tài bị chấn thương không ra sân. Đã thế những chiếc thẻ vàng “vớ vẩn” như lời của HLV Hoàng Anh Tuấn đã loại hậu vệ Đức Anh ra khỏi cuộc chơi.

Điểm yếu về kinh nghiệm của nhiều cầu thủ hàng phòng ngự thiếu sự liên lạc và bọc lót cho nhau đã bộc lộ trong hai bàn thua trận ra quân và càng rõ ràng hơn với cú ngã nặng trước Iran. Cầu môn Quan Văn Chuẩn thường rơi vào thế nguy hiểm trong lúc tuyến trên còn bỏ qua nhiều cơ hội hoặc không có một cú sút nào có thể dẫn đến bàn thắng trước Iran.

“Đá như thế, Olympic VN về nước sớm!” cũng là lời cảnh báo của HLV Hoàng Anh Tuấn ngay sau trận thắng Mông Cổ mà để thua hai bàn ngớ ngẩn.

Trận cuối vòng bảng gặp Saudi Arabia, các cầu thủ Olympic VN sẽ biết rõ hơn mình là ai và đang ở đâu?•

Tập trung cho trận quyết định HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi vẫn còn một cơ hội ở trận đấu với Saudi Arabia. Các cầu thủ cần quên đi trận thua Iran để tập trung mọi tinh lực cho cuộc chơi tiếp theo. Vấn đề còn tồn tại của các cầu thủ là thường mất tập trung ở đầu và cuối hiệp. Họ làm không tốt nhưng sẽ còn một cơ hội nữa. Cầu thủ cần có thời gian kiểm soát trận đấu ngay từ phút đầu. Những sai lầm này chúng tôi phải sửa lại và thay đổi ở trận cuối vòng bảng gặp Saudi Arabia. Chúng tôi cần thời gian để giúp cầu thủ trải nghiệm và phát triển. Họ còn trẻ và sân chơi này là những bài học lớn cho tương lai, ở các chiến dịch World Cup 2026, 2030”. TT

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT