Harry Kane lên tiếng sau khi Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga 05/05/2025 12:34

Harry Kane cuối cùng cũng có thể tận hưởng hương vị chiến thắng khi Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga sau trận hòa 2-2 giữa Bayer Leverkusen và Freiburg. Harry Kane đã hát lại ca khúc 'We Are the Champions' của Queen sau khi anh cuối cùng cũng giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Harry Kane, 31 tuổi, đã cùng các đồng đội ở Bayern Munich theo dõi trận đấu tại một quán bar địa phương khi đối thủ Bayer Leverkusen trượt chân và trao cho họ danh hiệu Bundesliga. Đội trưởng đội tuyển Anh không mất nhiều thời gian để ăn mừng. Các cầu thủ và nhân viên được nhìn thấy cầm ly và chai bia.

Harry Kane đã chia sẻ video họ hát bản hit của Queen trên mạng xã hội với chú thích: "Chúng ta là nhà vô địch!!", kèm theo biểu tượng cảm xúc là chiếc cúp. Cựu tiền đạo của Tottenham đã phải chờ đợi lâu hơn hầu hết các cầu thủ hàng đầu để có được danh hiệu đầu tiên, khi anh đã thua sáu trận chung kết cúp trong sự nghiệp của mình.

Mọi người đều mong đợi Harry Kane cuối cùng sẽ nâng cao một chiếc cúp trong mùa giải đầu tiên của mình tại Bayern Munich vào năm ngoái, nhưng Bayer Leverkusen đã chấm dứt 11 năm nắm giữ danh hiệu Bundesliga của gã khổng lồ bóng đá Đức với một chiến dịch bất bại đáng kinh ngạc vào mùa trước.

Harry Kane ăn mừng trong quán bar khi Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga. ẢNH: MIRROR

Nhưng Bayern Munich đã trở lại trong mùa giải này dưới thời tân HLV Vincent Kompany và giành được danh hiệu Bundesliga thứ 34 nhờ trận hòa 2-2 của Bayer Leverkusen với Freiburg vào Chủ Nhật. Hiện Bayern Munich có 76 điểm đứng đầu bảng xếp hạng Bundesliga sau 32 vòng đấu, hơn đội xếp thứ hai là Bayer Leverkusen 8 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng nữa.

Bữa tiệc đang bắt đầu ở Munich khi Freiburg dẫn trước 2-0 khi bước vào giai đoạn kết thúc trận đấU, trong lúc Bayer Leverkusen buộc phải thắng để giữ lại hi vọng mong manh bảo vệ danh hiệu. Và Bayer Leverkusen lật ngược thế cờ ghi 2 bàn ở phút 82 và 90+3. Các bàn thắng của Florian Wirtz và Jonathan Tah khiến Bayern Munich lo lắng nhưng Leverkusen chỉ có thể hòa.

Điều đó giúp Bayern Munich dẫn trước 8 điểm khi còn hai trận đấu nữa, một điều không thể vượt qua đối với Leverkusen. Tuy nhiên, các học trò của HLV Kompany đã tự kiểm soát được vận mệnh của mình khi bước vào cuối tuần với mục tiêu thắng RB Leizpig là vô địch, chỉ để rồi kịch tính xảy ra.

Khi Bayern Munich đối đầu với RB Leizpig, "hùm xám" cũng bị dẫn trước 2-0 trong hiệp một. Một sự trở lại nhanh chóng trong hiệp 2 đã giúp hùm xám cân bằng tỷ số 2-2, trước khi Leroy Sane dường như đã ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 83.

Harry Kane, người đã vắng mặt trong trận đấu vì án treo giò, đã đi xuống từ khán đài và sẵn sàng ăn mừng trước khi RB Leipzig ghi bàn gỡ hòa 3-3 ở phút thứ 90+4. Bayern Munich không hoàn toàn thất vọng, vì hiệu số bàn thắng bại vượt trội của họ trước Leverkusen có nghĩa là danh hiệu Bundesliga đã gần như được đảm bảo.

Kane đã xuống sân nhưng ăn mừng hụt trong trận Bayern Munich hòa RB Leizpig 3-3. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, Bayern Munich không được phép ăn mừng trọn vẹn cho đến khi Bayer Leverkusen đánh rơi hai điểm quan trọng. Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga, HLV Vincent Kompany cho biết: "Bây giờ chúng ta có thời gian để tận hưởng chiến thắng tại Bundesliga - thật là một cảm giác tuyệt vời! Xin chúc mừng các cầu thủ vì màn trình diễn xuất sắc của họ trong suốt mùa giải: Các bạn đã cùng nhau làm được điều đó. Các bạn đã chiến thắng như một đội.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã làm việc đằng sau hậu trường tại câu lạc bộ tuyệt vời này. Công sức của các bạn rất quan trọng và đang được đền đáp. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực. Mùa giải vẫn chưa kết thúc và chúng ta vẫn còn nhiều điều để mong đợi.

Chúng ta hãy cùng nhau kết thúc thật tốt đẹp. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả người hâm mộ Bayern Munich trên toàn thế giới vì sự ủng hộ của các bạn. Các bạn thật tuyệt vời. Gửi đến tất cả những ai sẽ có mặt ở đó: Hãy cùng nhau tạo nên khoảnh khắc đặc biệt vào thứ Bảy tại Allianz Arena”.