Con trai huyền thoại Singapore nói gì khi làm học trò HLV Kim Sang- sik? 04/05/2025 17:22

Con trai huyền thoại Singapore quả quyết tin vui này sẽ còn giúp anh mau lành chấn thương dai dẳng 1 mùa qua.

Cậu trai đầu Irfan Fandi của huyền thoại Singapore Fandi Ahmad không tin vào tai mình khi lãnh đạo LĐBĐ Singapore,cụ thể là Trưởng đoàn đội tuyển Singapore, Eric Ong đã gọi điện thoại thông báo chính Irfan Fandi đã được ban chuyên môn LĐBĐ Đông Nam Á mời gọi khoác áo đội ASEAN All Stars đá với CLB MU vào ngày 28-5 tới.

Khi nhận được cú điện thoại từ Eric Ong, con trai huyền thoại Singapore- Irfan Fandi nói: “Tôi nhận được cuộc gọi của Eric Ong thông báo cho tôi tin vui là được chọn vào đội tuyển ASEAN All Stars, tôi thực sự không tin vào tai mình,vì một mùa bóng qua, tôi ra sân không nhiều vì chấn thương liên tục. Song tôi tin với sự may mắn được gọi vào ASEAN All Stars tinh thần tôi vui vẻ,phấn chấn cùng nỗ lực sẽ giúp tôi mau lành chấn thương để có cơ hội đối đầu các cầu thủ MU”.

Danh sách ASEAN All Stars của HLV Kim Sang- sik ngày một dài ra.

Cậu trai cả của huyền thoại Singapore, Fandi Ahmad nay 27 tuổi và là fan của Arsenal này còn nói thêm là tôi quá ngạc nhiên vì hiện nay phong độ của tôi không cao.Tôi đã nghe ASEAN All Stars đá với MU, nhưng vì tôi đang dưỡng thương nên tôi nghĩ mình không được chọn. Đối đầu với MU là ước mơ của bất kỳ cầu thủ Đông Nam Á nào, trong đó có tôi vì đó là cơ hội tốt để phát triển.

Ba con trai của huyền thoại Singapore,trong đó cậu anh cả Irfan (giữa) sẽ khoác áo ASEAN All Stars. Ảnh:ST

Nói về mình, trai cả của huyền thoại Singapore tự tin: “Tôi tự tin mình có thể đối đầu với những cầu thủ MU cao vì tôi đã có kinh nghiệm rất nhiều lần khi học bóng đá ở châu Âu (Tây Ban Nha).Nếu bóng đá Đông Nam Á liên tục được cọ xát với những đội bóng chất lượng châu Âu nhất định sẽ phát triển”.

Huyền thoại Singapore, cựu danh thủ Fandi Ahmad đầu tư cho 3 cậu con trai rất chu đáo để đi theo nghiệp cha gồm trai cả Irfan Fandi, đến Ikhsan và Ilhan đều là tuyển thủ quốc gia Singapore có thể hình rất ấn tượng.

Irfan Fandi hiện đang khoác áo Thai Port, còn cậu em kế Ikhsan khoác áo Pathum Utd cũng của Thái Lan.

Trước đây Irfan đá tiền đạo với chiếc áo số 17 như của ông bố huyền thoại. Nhưng sau đó khả năng đá trung vệ của Irfan tốt hơn và bây giờ Irfan là trung vệ.

Nếu được ra sân thi đấu Irfan Fandi sẽ chơi cạnh cùng Duy Mạnh của ASEAN All Stars.

MU đá 3 trận trong 6 ngày từ Âu sang Á. Ngày 25-5, MU đá trận cuối ngoại hạng Anh với Aston Villa, ngày 28-5 đá với ASEAN All Stars và ngày 30-5 đá với Hong Kong XI.