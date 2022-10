Cục CSGT lập tổ công tác xác minh xe quá tải, cơi nới

Sau phóng sự điều tra “Xe quá tải, cơi nới tung hoành ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên”, lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh trên tinh thần không có ngoại lệ.

Sẽ xử lý nghiêm

Chiều 2-10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết đã nắm được thông tin báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình trạng xe quá tải, cơi nới tung hoành ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên và đang tập trung xác minh.

“Anh em đang tập trung chỉ đạo, Thượng tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, xử lý thông tin báo nêu” - Thiếu tướng Trung nói thêm.

Thông tin thêm, Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục C08, cho biết: Lãnh đạo Cục C08 đã cử người đi thực tế đến các địa phương mà báo Pháp Luật TP.HCM nêu để xác minh. “Trên cơ sở xác minh, các đơn vị sẽ xem cụ thể từng vấn đề liên đới đến tình trạng xe quá tải, cơi nới để yêu cầu làm nghiêm túc, xử lý nghiêm, không ngoại lệ. Cục sẽ nghiêm túc làm như chỉ đạo của Bộ Công an” - Thượng tá Huy nói thêm.

Làm việc với những người liên quan và cảnh báo xe “biến hình”

Cũng vào sáng cùng ngày, tổ công tác của Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng để làm rõ nội dung xe tải 49H-001.24 chở quá tải bị Trạm CSGT Madagui lập biên bản.

Trong buổi chiều, tổ đã làm việc với tài xế tên Phạm Ngọc Tr (ngụ huyện Bảo Lâm), người chở hơn 1.000 bao phân (loại 50 kg) chạy từ Đồng Nai về Lâm Đồng vào ngày 16-8 mà báo đã phản ánh.

Trong quá trình di chuyển trên quốc lộ 1A, quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, chiếc xe này liên tục phải bơm nước vào bánh xe, tạo thành một vệt nước kéo dài trên quốc lộ.

Sau khi chạy trót lọt qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, chiếc xe này đi vào địa phận tỉnh Lâm Đồng. Khi tới ngã ba Madagui (huyện Đạ Huoai) thì bị lực lượng CSGT tuần tra dừng xe, yêu cầu vào trạm CSGT để cân xe. Kết quả cân cho thấy xe tải 49H-001.24 có tổng trọng lượng 79,6 tấn, quá tải 276,43%.

Lần đầu thấy thùng xe

“biến hình”

Trước đó, vào ngày 30-9, Phòng PC08 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ, Công an TP Bà Rịa kiểm tra thông tin các lò độ xe và xe “biến hình”.

Qua kiểm tra, lực lượng công an cho hay là rất bất ngờ khi chứng kiến hệ thống thủy lực giấu trong thành thùng xe ben để chở quá tải.

Ngoài việc yêu cầu chủ xe cắt hạ thùng cơi nới, tháo bỏ hệ thống thủy lực, công an cũng yêu cầu chủ các garage viết cam kết không độ chế, cơi nới thùng xe.