Cùng đến bang chiến địa New Hampshire, Trump-DeSantis ai lợi thế hơn?

(PLO)- Cả cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc Florida - ông Ron DeSantis cùng chọn New Hampshire vận động trong ngày 27-6, ai sẽ lợi thế hơn ở bang chiến địa quan trọng này?

New Hampshire - một trong những bang chiến địa quan trọng trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ - sẽ đóng vai trò then chốt quyết định ai sẽ đại diện đảng Cộng hoà tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Các cố vấn chiến lược của chiến dịch tranh cử tổng thống của cả hai ứng cử viên hàng đầu của Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis đều biết điều này.

Theo tờ The Washington Post, tính tới thời điểm hiện tại, ông Trump đã có thế khá vững tại bang chiến địa này, còn ông DeSantis vẫn đang tìm kiếm chỗ đứng.

Cả ông Trump và ông DeSantis cùng chọn New Hampshire vận động trong ngày 27-6. Sau ngày vận động này, ai sẽ lợi thế hơn ở bang chiến địa quan trọng New Hampshire?

Ông Trump tự tin nhưng không chủ quan



Khi vận động tại New Hampshire ngày 27-6, ông Trump tin tưởng vào sự ủng hộ của cử tri bang này đến mức ông nói rằng sẽ phải sớm tìm ra đối thủ khác, không phải ông DeSantis, theo The Washington Post.

Theo dự đoán của ông Trump, ông DeSantis sẽ bị các đối thủ khác vượt mặt. “Tôi không nghĩ ông ấy sẽ xếp vị trí thứ hai, vì vậy tôi sẽ phải tranh đấu với người khác” - ông Trump nói.

Trong bài phát biểu kéo dài một giờ trước bữa tiệc trưa với Liên đoàn Phụ nữ Cộng hòa, ông ông Trump không nhắc gì đến đoạn ghi âm đài CNN công bố ngày 26-6 về vụ tài liệu mật và cũng tránh nói về cáo trạng giấu tài liệu mật của mình.

Ngược lại, ông Trump nói rằng ông đang bị “những công tố viên giả mạo” bức hại và khoe rằng số lượng người ủng hộ ông tăng lên.

Ông Trump viện dẫn một số cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông - vốn đang ở vị trí thứ nhất - tăng lên đáng kể sau vụ ông bị truy tố vì vụ cố ý giấu tài liệu mật xảy ra cách đây hai tuần.

Cựu tổng thống dẫn kết quả khảo sát của ĐH St. Anselm được công bố ngày 27-6 cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông tăng 5% kể từ một cuộc thăm dò vào tháng 3, trong khi ông DeSantis giảm 10%.

Còn ứng viên Chris Christie - cựu thống đốc bang New Jersey và là người chỉ trích ông Trump gay gắt kể từ khi tham gia cuộc đua vào tháng này - đứng ở vị trí thứ ba với cách biệt xa.

Dù rất tự tin, nhưng ông Trump cho thấy mình không chủ quan ở bang này. Không giống như năm 2016, hoạt động tranh cử của ông Trump hiện nay ở New Hampshire rất tích cực và diễn ra xuyên suốt trong nhiều tháng. Nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong đảng như cựu chủ tịch đảng Cộng hòa bang Stephen Stepanek cũng tích cực làm việc ở bang này thay mặt ông Trump.

Ông DeSantis hành động quyết liệt

Theo giới quan sát, ông DeSantis dường như cố ý sắp xếp cuộc tiếp xúc cử tri ở tòa thị chính Hollis vào ngày 27-6 cùng lúc với tiệc trưa của ông Trump tại Liên đoàn Phụ nữ Cộng hòa. Điều này thể hiện sự quyết liệt đua tranh của ông DeSantis.

Theo thăm dò của ĐH New Hampshire hồi tháng 1 thì ông DeSantis dẫn trước ông Trump ở bang này với tỉ số cách biệt. Tuy nhiên, sau đó thì ông DeSantis đã tụt dốc đáng kể, bằng chứng là trong cuộc thăm dò gần đây, ông DeSantis kém ông Trump hơn 25%.

Một động thái mà một số người cho là đáng ngại, siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) Never Back Down ủng hộ ông DeSantis đã ngừng phát sóng quảng bá chiến dịch của ông ở New Hampshire vào giữa tháng 5 và không đưa tiểu bang này vào danh sách đặt hàng quảng cáo mới nhất nữa.

Trước đó, hồi tháng 5, nhóm Never Back Down đã chuẩn bị một nỗ lực tiếp cận cử tri trị giá 100 triệu USD. Theo đó, nhóm sẽ thuê người đến gõ cửa mọi nhà cử tri có thể bầu cho ông DeSantis để giải thích chiến dịch tranh cử của ông, ít nhất 4 lần ở các bang New Hampshire, Nevada và South Carolina và 5 lần ở Iowa.

Tuy nhiên, các đồng minh của ông DeSantis nói rằng ông sẽ duy trì một lịch trình vận động tích cực trong tiểu bang.

“Chúng tôi tin tưởng rằng thông điệp của Thống đốc DeSantis sẽ gây được tiếng vang với các cử tri ở New Hampshire khi ông ấy tiếp tục đến thăm bang này và trình bày chi tiết các giải pháp của mình đối với những thất bại của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden gây ra” - theo ông Bryan Griffin, người phát ngôn của ông DeSantis.

Con đường chông gai với ông DeSantis

Các thăm dò cho thấy để có thể trở thành người thay thế ông Trump tại New Hampshire, các ứng viên Cộng hoà trong đó có ông DeSantis sẽ cần làm nhiều thứ.

Dù quyết tâm hành động, ông DeSantis vẫn đang đối mặt với một vài khó khăn.

Thứ nhất, việc ông DeSantis ký lệnh cấm phá thai trong sáu tuần dường như không được ủng hộ ở New Hampshire. Ngay cả thống đốc Cộng hòa đương nhiệm của bang này cũng ủng hộ quyền lựa chọn phá thai.

Thứ hai, ông Trump vẫn được lòng các đảng viên Cộng hòa, và thậm chí còn hơn thế nữa sau các bản cáo trạng chống lại ông. Đặc biệt, các cử tri của New Hampshire được biết đến là những người hay thay đổi và kén chọn, đôi khi dễ phản kháng.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2023, tỉ lệ ủng hộ ông Trump của tiểu bang này vẫn chắc như đinh đóng cột, dù ông Trump đã bị truy tố 2 lần, bị luận tội 2 lần.

Cuối cùng, một vấn đề nữa của ông DeSantis là “đất” ở bang này. Nếu các ứng viên tranh cử của đảng này tiếp tục tham tham gia cuộc đua cho đến đầu năm tới, điều này sẽ chia nhỏ tỉ lệ ủng hộ của ông DeSantis hơn nữa.

Do đó, kịch bản năm 2016 có thể là điều không thể tránh khỏi. Vào năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng ở bang này với hơn 35% phiếu bầu.

Vào năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng ở New Hampshire bằng những thông điệp thẳng thắn và gây tranh cãi, kích động, để tên ông luôn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, chẳng hạn như lời kêu gọi cấm người Hồi giáo vào Mỹ.

Ông Trump cũng tránh xa cách thức “chính trị bán lẻ”, tức không tiếp xúc, giao lưu cử tri tại các quán ăn và cửa hàng góc phố ở các bang bỏ phiếu sớm như Iowa và New Hampshire, mà ủng hộ các chính sách lớn, các cuộc tiếp xúc cử tri quy mô lớn và xuất hiện trên truyền hình.

“Đó chắc chắn sẽ không phải là điều mà một người như ông Ron DeSantis có thể làm được” - ông Jason Osborne, lãnh đạo phe đa số Hạ viện New Hampshire, người đã ủng hộ ông DeSantis nhận định.

ĐỨC HIỀN