Cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà chi 100.000 USD thu thập thông tin từ công an nhưng bị lừa 22/05/2024 09:33

Như PLO đã thông tin, TAND TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ và lên kế hoạch để xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

253 bị can bị truy tố 11 tội danh khác nhau, trong đó có các tội như tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; giả mạo trong công tác; lợi dụng chức, vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2019, bị can Trần Anh Quân được bổ nhiệm quyền Trưởng phòng VAR (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam), các đăng kiểm viên được phân công thẩm định hồ sơ thiết kế đã gặp Quân báo cáo về việc có nhận tiền hối lộ của các công ty thiết kế trong quá trình thẩm định hồ sơ và thống nhất hằng tháng sẽ chia tiền hối lộ theo tỉ lệ.

Cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà. Ảnh: CA

Theo đó, Trần Anh Quân hưởng 700.000 đồng/hồ sơ (bao gồm phần Quân được hưởng, ngoại giao, tiếp khách và chia cho lãnh đạo Cục); các Phó phòng VAR mỗi người 100.000 đồng/hồ sơ; nhân viên văn phòng 50.000 đồng/hồ sơ... số còn lại đăng kiểm viên sẽ hưởng.

Hằng tháng sau khi nhận tiền hối lộ từ các công ty, các đăng kiểm viên sẽ tính toán, kiểm đếm số lượng hồ sơ được phân công thẩm định nhân với số tiền đã quy ước/hồ sơ rồi phân chia và trực tiếp đưa tiền cho Quân và những người khác. Khi nhận tiền từ các đăng kiểm viên, Quân trực tiếp đưa cho lãnh đạo cục, phần còn lại Quân hưởng lợi.

Từ tháng 3-2019 đến tháng 7-2021, khi giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam và phụ trách, quản lý hoạt động của Phòng kiểm định xe cơ giới (Phòng VAR), ông Đặng Việt Hà được Trần Anh Quân chia số tiền nhận hối lộ từ các công ty thiết kế là 320 triệu đồng.

Từ tháng 8-2021, khi bị can Trần Kỳ Hình về hưu, ông Đặng Việt Hà được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng. Trong cuộc họp với lãnh đạo phòng VAR, yêu cầu phải chia cho Hà tỉ lệ cao nhất. Sau cuộc họp, Quân đã triệu tập tất cả đăng kiểm viên và thống nhất chia tiền như sau: Hà 400.000 đồng/hồ sơ, Quân 300.000 đồng/hồ sơ, quỹ ngoại giao 140.000 đồng/hồ sơ, các nhân viên văn phòng 40.000 đồng/hồ sơ, còn lại của đăng kiểm viên.

Trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam, bị can Đặng Việt Hà bị cáo buộc đã được Quân chia tiền nhận hối lộ hơn 5,3 tỉ đồng. Ngoài ra, quá trình điều tra cũng xác định, ông Hà nhận hối lộ của các trung tâm đăng kiểm khối V, phòng tàu sông và các chi cục đăng kiểm... Tổng số tiền đã nhận hối lộ là hơn 8,5 tỉ đồng.

Khoảng tháng 12-2022, trong thời điểm cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, do lo sợ bị Cơ quan Công an phát hiện hành vi sai phạm, bị can Đặng Việt Hà đã trả lại 5 tỉ đồng tiền được chia từ hành vi nhận hối lộ của các đăng kiểm viên cho Trần Anh Quân.

Khi biết Lại Thái Phong (Phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam) có quen biết với Nguyễn Văn Chung (là người có nhiều mối quan hệ với cơ quan công an), ông Hà đã nhắn với Phong để nhờ Chung để tìm hiểu thông tin về vụ án.

Ông Hà nói với Quân đổi 2,3 tỉ đồng trong số tiền 5 tỉ đồng thành 100.000 USD rồi đưa cho Phong để Phong đưa cho Chung. Tuy nhiên, Chung không có khả năng thực hiện việc tìm hiểu thông tin cho Hà mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Ngày 29-8-2023, từ nhà tạm giữ - Công an quận 12, ông Đặng Việt Hà đã có đơn tố cáo về việc Nguyễn Văn Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi môi giới hộ lộ của Lại Thái Phong.

Bị can Nguyễn Văn Chung bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Liên quan vụ án, bị can Lại Thái Phong bị truy tố tội môi giới hối lộ và đưa hối lộ, Nguyễn Văn Chung bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Lại Thái Phong là người giới thiệu Chung cho Đặng Việt Hà và là cầu nối chuyển 100.000 USD từ Hà cho Chung để nhờ đi ngoại giao, nắm thông tin liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm.

Ngoài ra, cuối năm 2018, Phong móc nối với Lê Đức Thiện thành lập Công ty Đức Thịnh và Công ty An Phát hoạt động trong lĩnh vực thiết kế cải tạo để thu lợi nhuận. Phong cử Thiện đi hối lộ cho các đăng kiểm viên tổng cộng hơn 12,4 tỉ đồng để thẩm định 5.549 hồ sơ.

Đối với Nguyễn Văn Chung, sau khi nhận 100.000 USD để giúp đỡ, tìm hiểu thông tin về kết quả điều tra vụ án, Chung không thực hiện mà chỉ tìm hiểu thông tin qua báo chí rồi hỏi Phong về hành vi sai phạm của bị can Hà; Chung không cung cấp thông tin gì như hứa hẹn mà chiếm đoạt số tiền này.

Khi biết Phong bị công an triệu tập mời làm việc, Chung đã mang trả lại 99.000 USD và tự thú, trình bày toàn bộ hành vi phạm tội.