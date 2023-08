Cựu giám đốc BV TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân cùng vợ rửa tiền thế nào?

(PLO)- Sau khi tham ô hơn 100 tỉ đồng từ việc thông thầu, cựu giám đốc BV TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo đồng phạm chuyển tiền cho vợ để mua bất động sản, ôtô.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện (BV) TP Thủ Đức, TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Trước đó, tại kết luận điều tra ngày 8-6-2023, CQĐT đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Quân (cựu giám đốc BV TP Thủ Đức) và bị can Nguyễn Văn Lợi (giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) và sáu bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau đó, VKSND Tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, yêu cầu củng cố chứng cứ đối với Quân và Lợi về tội rửa tiền; làm rõ hành vi của Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ Quân) để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi điều tra bổ sung, ngày 20-8-2023, CQĐT đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi từ tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thành tội tham ô tài sản.

Từ đó, CQĐT đề nghị truy tố Quân và Lợi hai tội tham ô tài sản và rửa tiền. Bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm (bị khởi tố ngày 20-8-2023, đang được tại ngoại) bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Sáu bị can còn lại tiếp tục bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Minh Quân không đứng tên pháp nhân, giám đốc công ty nhưng về bản chất là chủ và điều hành hoạt động của bốn công ty tham gia thầu, gồm: Nguyễn Tâm, Trung Dung, Thanh Vương SG và Ngọc Đạo.

Quân chỉ đạo Lợi và các đối tượng liên quan để thành lập công ty, mua bán lòng vòng để nâng giá, tham gia 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại BV TP Thủ Đức, từ năm 2016 đến 2019. Lợi dụng vị trí giám đốc BV TP Thủ Đức, Quân chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu ký hợp thức hồ sơ thầu để Công ty Nguyễn Tâm và ba công ty khác do Lợi quản lý mặc định là đơn vị trúng thầu.

Với 27 gói thầu, tổng giá trị hơn 345 tỉ đồng, sau khi trừ đi giá mua và các chi phí thì số tiền Quân chiếm đoạt là 103,6 tỉ đồng.

Kết quả định giá tài sản trong TTHS chứng minh, Quân đã nâng khống giá thiết bị y tế 30%-50%. Sau khi tham ô 103,6 tỉ đồng, Quân chỉ đạo Lợi chuyển cho Quân 5,5 tỉ đồng tiền mặt và chuyển khoản cho Quân 21,5 tỉ đồng; chuyển cho vợ Quân 16,1 tỉ đồng và sử dụng 60,4 tỉ đồng để mua bất động sản, xe ôtô, gồm:

Căn biệt thự du lịch nghỉ dưỡng thuộc Dự án Vinpeal Golf land Resort & Villas, tỉnh Khánh Hòa với giá trên hợp đồng là 18,5 tỉ đồng. Căn biệt thự thuộc Dự án Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son, quận 1, TP.HCM với giá trên hợp đồng là 99,6 tỉ đồng. Hiện hai tài sản này đang thế chấp vay tiền ngân hàng.

Công ty Nguyễn Tâm do Lợi là giám đốc, đại diện pháp luật mua hai ôtô sang hiệu Audi Q7 và xe Mercedes S450 cho Quân sử dụng. Ngày 20-5-2021, Lợi bán xe này được 8,15 tỉ đồng để trả nợ ngân hàng và khắc phục hậu quả vụ án.

Tại CQĐT, Quân khai toàn bộ tiền vốn kinh doanh của các công ty trúng thầu vào BV TP Thủ Đức đều là tiền của Quân cho Lợi vay; Quân giao Lợi giữ tiền cá nhân của mình, khi nào cần thì Quân chỉ đạo Lợi chuyển tiền thanh toán hoặc đưa tiền mặt cho vợ chồng Quân.

Đối với thửa đất ở phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, do người quen giới thiệu, Quân đã mua với giá 11,8 tỉ đồng và đã bán lại với giá 19 tỉ đồng. Số tiền bán nhà Quân đưa cho một số đối tượng với mục đích “chạy án” nhưng không được nên vẫn bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đối với hai căn biệt thự, Quân tự tìm hiểu thông tin và mua. Việc để vợ - giám đốc Công ty Ngọc Đạo đứng tên mua là theo tư vấn của nhân viên ngân hàng để tiện cho trả góp. Đối với hai xe ôtô Quân không thừa nhận chỉ đạo Lợi mua mà khai do thích lái xe nên mượn xe đưa vợ con đi chơi.

Theo kết luận điều tra bổ sung, với tội rửa tiền, quá trình điều tra, Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, nên cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với bị can Lợi, biết rõ nguồn tiền mua bất động sản và xe ôtô là do phạm tội mà có nhưng theo chỉ đạo của Quân đã chuyển khoản, rút tiền mặt chuyển cho vợ chồng Quân; chuyển tiền mua bất động sản, ô tô theo yêu cầu của Quân. Bị can Lợi đã giúp sức cho Quân che giấu và sử dụng tiền phạm tội mà có.

Bị can Diễm đã có hành vi giúp sức cho Quân quản lí tiền và sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản. Diễm không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ kết quả điều tra, Diễm có cơ sở biết nguồn tiền mà mình nhận là tiền do Quân và Lợi phạm tội mà có.

SONG MAI