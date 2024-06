Cựu phó công an xã cùng cựu kế toán UBND xã lãnh án vì tổ chức sử dụng ma tuý 18/06/2024 17:35

(PLO)- Cựu phó công an xã và cựu kế toán UBND xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cùng 2 người khác bị bắt quả tổ chức sử dụng ma tuý trong quán karaoke và cùng lãnh án tù.

Ngày 18-6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Huyền (25 tuổi) 19 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Toà tuyên phạt bị cáo bị cáo Lâm Bình An (cựu phó Công an xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, An Giang), Nguyễn Thị Thúy An (cựu kế toán UBND xã Vĩnh Lợi), Nguyễn Chí Thanh (35 tuổi) mỗi bị cáo bốn năm tù và Lê Văn Bé Hai (37 tuổi) ba năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 2-8-2023, lực lượng Công an huyện Thoại Sơn kết hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang kiểm tra Cơ sở Karaoke Alibaba (huyện Thoại Sơn) thì phát hiện Bình An, Thúy An, Thanh, Hai, Trương Văn Giang và Nguyễn Thị Hồng Thủy đang sử dụng ma túy. Kiểm tra, tại phòng VIP 6789 công an thu giữ 0,4050 gam ma tuý cùng nhiều vật dụng liên quan. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ Bình An, Thúy An, Thanh, Bé Hai.

Cựu phó công an xã và cựu kế toán UBND xã cùng lãnh án tù vì tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke. Ảnh: HD

Qua điều tra ban đầu, Bình An, Thúy An, Thanh, Bé Hai đều khai nguồn gốc số ma túy nhóm sử dụng và số ma túy bị thu giữ mua của Huyền (nhân viên phục vụ tại Karaoke Alibaba). Tiến hành khám xét nơi ở Huyền công an thu giữ thêm 34,2962g ma tuý.

Còn Huyền vốn là người nghiện. Đầu năm 2023, Huyền làm phục vụ tại Karaoke Alibaba và nảy sinh ý định mua ma túy bán lại cho khách hát karaoke có nhu cầu sử dụng ma tuý để kiếm lời. Thông qua giới thiệu của người bạn tên Ly (không rõ họ tên và địa chỉ), Huyền liên lạc với một người nam ở TP.HCM mua 100 viên ma tuý loại thuốc lắc với giá 15 triệu đồng và 10 bọc ma tuý loại Ketamine giá 20 triệu đồng về chia nhỏ ra bán lẻ với giá 1 triệu đồng/chấm (tương đương 0,5 gam) ma túy loại Ketamine và 300.000 đồng/1 viên ma thuốc lắc.

Từ khoảng tháng 6-2023 đến khi bị bắt, Bình An, Nguyễn Thị Thúy An và Thanh đã 4 lần rủ nhau góp tiền cùng đến Karaoke Alibaba chơi ma tuý.