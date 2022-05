Cựu thứ trưởng 'không may' và bàn tay pháp luật

Những ngày qua, người dân cả nước rất quan tâm đến phiên tòa xét xử ông Trương Quốc Cường, cựu thứ trưởng Bộ Y tế, trong vụ VN Pharma giai đoạn 2.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt giam hàng loạt quan chức, cán bộ vì liên quan đến phi vụ kit test Việt Á.

Còn nhớ năm 2017, khi cơ quan tố tụng vào cuộc vụ thuốc trị ung thư giả ở Công ty VN Pharma, nhiều người bị khởi tố, bắt giam nhưng ông Trương Quốc Cường và nhiều quan chức Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vẫn chưa bị xem xét trách nhiệm.

Nhiều tờ báo, trong đó có Pháp Luật TP.HCM đã phân tích, mổ xẻ và cho rằng những cá nhân ở Bộ Y tế khi đó không thể vô can trong vụ án gây phẫn nộ dư luận này. Không lâu sau, cơ quan tố tụng đã tiếp tục khởi tố, điều tra vụ án VN Pharma giai đoạn 2. Và rồi, ông Cường cùng các cá nhân liên quan ở Bộ Y tế cuối cùng đã bị “vào lò”.

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, ông Trương Quốc Cường bày tỏ: “Bị cáo cả đời phấn đấu, luôn ý thức rằng ngành cấp phép thuốc rất nhạy cảm, rất ý thức và tự rèn mình nhưng không may có chuyện đã xảy ra, dẫn đến hôm nay vướng vào vòng lao lý. Đây là mất mát to lớn nhất, không có gì so được”.

Hầu hết lời sau cùng thường là lời nói thật, bởi đó là cơ hội cuối cùng để tòa ghi nhận sự ăn năn hối cải nhằm cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình. Vì vậy, lời sau cùng của cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường có lẽ là lời nói thật. Và vì vậy, lời nói thật này lại khiến dư luận thêm bức xúc. Vì sao?

Là bởi hình như ông Cường chỉ nghĩ đến mất mát của bản thân mà chưa hề ăn năn khi nghĩ đến hậu quả mà người bệnh uống phải thuốc giả. Ông Cường là người cấp phép cho 83.100 hộp thuốc giả Helix Canada nhái Health 2000 Canada. Sau đó, Công ty VN Pharma đã bán lại cho các hiệu thuốc và bệnh viện hơn 620.000 hộp, thu lời hơn 31 tỉ đồng. Những người bệnh ung thư đã chi những đồng tiền mồ hôi xương máu để mua thuốc điều trị nhằm kéo dài sự sống. Ấy thế mà họ đã uống phải thuốc giả. Đây chính là tội ác lớn nhất mà những bị cáo trong vụ án này đã gây ra!

Suốt phiên tòa, ông Cường và các bị cáo cùng vụ cũng không có lời xin lỗi đến người bệnh, đến nhân dân. Ông còn nói mình “không may vướng vào vòng lao lý”.

Một quan chức làm sai pháp luật, đã chối một phần trách nhiệm, sau khi được đại diện VKS phân tích, chỉ rõ đã phải “xin nhận nốt phần trách nhiệm” để được xem xét giảm án nhưng chỉ thấy việc mình bị vướng vào vòng lao lý là “không may”. Phải chăng may mắn là được “qua truông”, là thoát trách nhiệm, là hạ cánh an toàn; còn ai không may mới bị “sờ gáy”!

Việc khởi tố ông Cường ngay khi ông này đang đương chức thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Với việc hai thứ trưởng và một số lãnh đạo cấp vụ, cục ở Bộ Y tế bị bắt đã phát đi thông điệp mạnh mẽ: Không có vùng cấm nào cho tội phạm, nhất là tội phạm gắn liền với chức vụ, đặc biệt là người có chức trách bảo vệ sức khỏe nhân dân.