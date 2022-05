Đã có 6 người chết do mưa lớn ở miền Bắc

Báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, số người chết do mưa lớn kéo dài ở Bắc bộ tiếp tục tăng.

Tính đến chiều tối 25-5, số người chết đã tăng lên 6 người. Theo đó, 4 người ở Tuyên Quang và Điện Biên chết do sạt lở đất; 2 người ở Hoà Bình và Sơn La chết do bị lũ cuốn.

Cùng với đó, có 6 người khác bị thương, cũng nằm ở trên các tỉnh trên. Hơn 300 ngôi nhà bị hư hỏng, phải di dời khẩn cấp, tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc như Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai… Ngoài ra còn có các thiệt hại khác về nông nghiệp, đường giao thông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG), cho biết trong đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày này có một số nơi có lượng mưa đặc biệt lớn như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 808mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 594mm, Đại Từ (Thái Nguyên) 554mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 692mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) 612mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 496mm, Đông Lai (Hòa Bình) 442mm, Phúc Thọ (Hà Nội) 396mm, ...

Đưa ra đánh giá, các chuyên gia của Trung tâm KTTVQG cho biết thông thường trong tháng 5, là tháng chuyển tiếp giữa gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam, dưới tác động của rãnh gió mùa, các tỉnh miền Bắc vẫn thường xuyên xuất hiện các đợt mưa rào và giông.

Tuy nhiên, đợt mưa diện rộng lần này có cường độ lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, một số nơi như Vĩnh Phúc xuất hiện lượng mưa kỉ lục.

“Trong ngày 23-5 tại khu vực Tam Đảo - Vĩnh Phúc có mưa to với lượng mưa đo được là 464mm/ngày. Đây cũng là lượng mưa ngày lớn nhất ghi nhận tại Tam Đảo từ năm 1962 tới nay. Lượng mưa ngày kỷ lục trước đó là 379mm/ngày ghi nhận vào ngày 25-8-2003. Qua đó có thể thấy đây là một đợt mưa lớn ít gặp. Tại Tam Đảo, lượng mưa bốn ngày lên tới 808mm, là lượng mưa cao nhất trong tháng 5 từ trước tới giờ” - Trung tâm KTTVQG tiết lộ.

Tiếp đó, trong hai ngày 23 và 24-5, tại khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và một số nơi ở vùng đồng bằng Bắc bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) đã có mưa rất lớn lượng mưa phổ biến từ 250-300mm. Tổng lượng mưa hai ngày một số nơi đã vượt so với lượng mưa tháng trung bình nhiều năm từ 30-50%.

"Năm 2022 được dự báo có nhiều thiên tai bất thường ở nước ta” - Trung tâm KTTVQG lo ngại.

Ngoài ra, hiện tượng La Nina được dự báo tiếp tục duy trì trong những tháng tới và chi phối mạnh đến diễn biến thiên tai trong năm 2022. Mặc dù không thể khẳng định chắc chắn La Nina sẽ gây ra thiên tai cụ thể thế nào nhưng theo phân tích thống kê, những năm La Nina thường có mưa lũ nhiều và phức tạp ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Trung tâm KTTVQG cho biết từ chiều tối 26 đến đêm 28-5 mưa ở Bắc bộ có khả năng tăng trở lại, tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, miền Đông Nam bộ. Lượng mưa phổ biến 20-50mm/ngày. Hai ngày 29 và 30-5 chủ yếu là mưa giông xảy ra vào buổi chiều tối ở các khu vực kể trên.

Cảnh báo, do mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày, trong những ngày tới, mưa giông và mưa lớn cục bộ liên tục xảy ra rải rác ở vùng núi và trung du Bắc bộ. Do vậy cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa going. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ, Bắc Trung bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo dài hạn: Từ nay đến cuối năm 2022, lượng mưa tại Bắc bộ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm tháng 7-9/2022. Trái lại, tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ tháng 6-9/2022.

Từ khoảng tháng 10-11/2022, khu vực ven biển Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ lượng mưa có xu hướng gia tăng. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa, lũ dồn dập tại các tỉnh miền Trung trong tháng 10-11/2022.