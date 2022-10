Đà Nẵng nghiêm cấm việc can thiệp xử lý vi phạm giao thông

(PLO)- Thủ trưởng, lãnh đạo các cấp tại Đà Nẵng không can thiệp việc xử lý vi phạm giao thông của các lực lượng chức năng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn TP.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh giao các sở ngành, quận huyện thực hiện nghiêm túc Công văn 5135 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP.

Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tình hình, kết quả triển khai về Chủ tịch UBND TP (qua Công an TP) để theo dõi, chỉ đạo.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng, lãnh đạo các cấp phát huy tính gương mẫu trong việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

“Không can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng các cấp. Các trường hợp cán bộ, nhân viên trực thuộc vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông phải tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm cá nhân”, ông Chinh yêu cầu.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, nửa đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản hơn 26.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Tổng số tiền xử phạt là gần 28 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian này, tại Đà Nẵng xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 36 người, bị thương 35 người.

TẤN VIỆT