Đã tìm thấy hai đứa trẻ được trình báo mất tích tại Mái ấm Quan Âm 26/10/2024 15:46

(PLO)- Do vượt giới hạn chăm sóc là 33 trẻ, cơ sở Mái ấm Quan Âm đã chuyển hai đứa trẻ đến chùa Thanh Nghiêm tại Bình Phước để tạm thời chăm sóc.

Ngày 25-10, UBND quận 12, TP.HCM đã có báo cáo nhanh về xử lý liên quan vụ việc hai người mẹ trình báo không gặp được con sau khi gửi tại Mái ấm Quan Âm, phường Hiệp Thành (quận 12).

Theo thông tin ban đầu, bà HGA và bà ĐTMT đều có hoàn cảnh khó khăn, sau khi sinh con đã lần lượt gửi con tại Mái ấm Quan Âm từ đầu năm 2024. Cả hai đã có đơn cam kết giao con cho cơ sở chăm sóc.

Từ khi gửi con, hai người mẹ thường xuyên đến thăm. Tuy nhiên, từ tháng 9-2024, họ cho biết không còn được gặp con và được ông HVG, đại diện cơ sở, thông báo rằng các bé đã được chuyển đến nơi khác.

Cơ quan chức năng làm việc tại Mái ấm Quan Âm.

Ngày 24-10, hai người mẹ tiếp tục đến mái ấm xin gặp con nhưng không thành. Ông G thông báo hai bé đã chuyển sang cơ sở khác và hẹn đến ngày 28-10 mới giải quyết do đang làm lễ cúng tại quận Gò Vấp.

Do nghi ngờ hai con bị mất tích, hai người phụ nữ đã trình báo vụ việc với Công an phường Hiệp Thành. Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND quận 12 đã chỉ đạo Công an quận và các đơn vị chức năng nhanh chóng làm rõ sự việc.

Trong quá trình xác minh, bà TTL, người quản lý Mái ấm Quan Âm, cho biết cơ sở hiện đã đạt giới hạn chăm sóc là 33 trẻ, do đó từ tháng 8-2024 đã chuyển hai bé đến chùa Thanh Nghiêm tại Bình Phước để được tạm thời chăm sóc.

Vào khuya 24-10, hai bé đã được đưa trở lại Mái ấm Quan Âm để thân nhân thăm gặp. Đến tối 25-10, các cơ quan chức năng đã liên lạc được với hai người mẹ và làm thủ tục bàn giao con cho gia đình.

Mái ấm Quan Âm là cơ sở trợ giúp xã hội không thu phí tại quận 12, chuyên tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi, với quy mô tối đa 33 trẻ em. Người đại diện là ông HVG, trụ trì chùa Quan Âm.