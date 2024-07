Đại án Đăng kiểm: Lý do cựu cục trưởng Đặng Việt Hà vừa là bị cáo vừa là bị hại 14/07/2024 10:32

Dự kiến, từ 18-7, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 254 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo công tác... xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm tại TP.HCM và các tỉnh thành khác.

Trong số 254 bị cáo, bị cáo Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và 132 đồng phạm bị đưa ra xét xử tội nhận hối lộ.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà sẽ tham gia tố tụng với tư cách vừa là bị cáo khi bị xét xử về tội nhận hối lộ và là bị hại liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Văn Chung.

Cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3-2019, bị cáo Trần Anh Quân được bổ nhiệm quyền trưởng phòng VAR (Cục Đăng kiểm Việt Nam), các đăng kiểm viên được phân công thẩm định hồ sơ thiết kế đã gặp Quân báo cáo về việc có nhận tiền hối lộ của các công ty thiết kế trong quá trình thẩm định hồ sơ và thống nhất chia tiền hối lộ. Trần Anh Quân hưởng 700.000 đồng/hồ sơ, bao gồm phần Quân được hưởng, tiếp khách và chia cho lãnh đạo Cục là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.

Từ tháng 3-2019 đến tháng 7-2021, khi giữ chức vụ phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Đặng Việt Hà được Trần Anh Quân chia 320 triệu đồng tiền nhận hối lộ từ các công ty.

Từ tháng 8-2021, khi bị can Trần Kỳ Hình về hưu, ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng. Ông Hà yêu cầu lãnh đạo phòng VAR phải chia cho Hà tỉ lệ cao nhất. Hà sẽ được 400.000 đồng/hồ sơ, Quân 300.000 đồng/hồ sơ.

Ông Hà được Quân chia tiền hối lộ hơn 5,3 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Hà còn nhận hối lộ của các trung tâm đăng kiểm khối V, phòng tàu sông và các chi cục đăng kiểm... Tổng số tiền hơn 8,5 tỉ đồng.

Tháng 12-2022, khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Đặng Việt Hà nhờ Lại Thái Phong (phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm) để nhờ Nguyễn Văn Chung (là người có nhiều mối quan hệ với cơ quan công an) tìm hiểu thông tin về vụ án.

Sau khi nhận 100.000 USD từ ông Hà, Chung không có khả năng thực hiện việc tìm hiểu thông tin và đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Ngày 29-8-2023, khi đang bị tạm giam, ông Đặng Việt Hà đã có đơn tố cáo Nguyễn Văn Chung và Lại Thái Phong.

Liên quan vụ án, bị cáo Lại Thái Phong bị đưa ra xét xử tội môi giới hối lộ và đưa hối lộ, Nguyễn Văn Chung bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND TP.HCM tống đạt cáo trạng cho các bị can trong vụ đăng kiểm. Ảnh: TC

Bên cạnh đó, theo quyết định xét xử, bị cáo Huỳnh Văn Tiến (chủ cơ sở đóng tàu Tân Á Đông) là bị hại liên quan hành vi lừa đảo của bị cáo Nguyễn Thành Lê (giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công nghiệp tàu thủy Vietship).

Theo hồ sơ, Tiến đã nhờ Lê giúp đỡ để được cấp thông báo năng lực cho cơ sở đóng tàu. Lê đồng ý và yêu cầu Tiến chuyển 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, Lê đã không lập hồ sơ cơ sở đóng tàu, không có chức năng nhiệm vụ quyền hạn trong đánh giá, cấp thông báo và không đưa 50 triệu đồng cho người có chức vụ, quyền hạn để cấp thông báo nhưng vẫn hứa hẹn và chiếm đoạt số tiền trên.

Bị hại thứ 3 trong vụ án là Trung tâm đăng kiểm 73-01S liên quan hành vi tham ô tài sản của bị cáo Trương Thị Anh Vân (kế toán trưởng).

Theo đó, Anh Vân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị Công ty Việt Nét (đơn vị cung cấp dây chuyền kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm) để nâng khống thêm bộ gá thiết bị kiểm tra phanh trượt ngang nhưng thực tế không cung cấp các thiết bị, chiếm đoạt 61,94 triệu đồng.