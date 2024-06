TAND TP.HCM lên kế hoạch xét xử đại án đăng kiểm trong nhiều tháng 18/06/2024 14:21

(PLO)- Đại án đăng kiểm sẽ được xét xử trực tiếp tại trụ sở TAND TP.HCM và kết hợp truyền dẫn hình ảnh, âm thanh tại điểm cầu trại giam T30 - Công an TP.HCM.

Ngày 18-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh văn phòng TAND TP.HCM, cho biết TAND TP.HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với 254 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và các tỉnh thành.

Theo đó, vụ án sẽ do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa, bắt đầu xét xử từ ngày 18-7-2024 và dự kiến kéo dài trong nhiều tháng.

Ông Duy cũng cho biết đây là vụ án có số lượng người tham gia đặc biệt lớn: 254 bị cáo, hơn 200 luật sư và hơn 60 bị hại là cá nhân, tổ chức, với số lượng khoảng 65 thùng hồ sơ. Mọi công tác chuẩn bị đã được TAND TP lên kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo phiên tòa diễn ra xuyên suốt, an toàn.

Cựu cục trưởng Đặng Việt Hà thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CA

Về cách thức tổ chức phiên xét xử, đại diện TAND TP cho biết vụ án sẽ được xét xử trực tiếp tại trụ sở TAND TP và kết hợp truyền dẫn hình ảnh, âm thanh tại điểm cầu trại giam T30 - Công an TP.HCM (huyện Củ Chi, TP.HCM).

“TAND TP đang phối hợp với Đài Truyền hình HTV để triển khai việc truyền dẫn hình ảnh, âm thanh tới điểm cầu trại giam T30. Còn tại trụ sở TAND TP thì sẽ bố trí phòng xử án xuyên suốt tại hai phòng xử lớn để đảm bảo tất cả những người liên quan đến vụ án có vị trí ngồi” - ông Duy thông tin.

Thông tin thêm, ông Duy cho biết do tính chất, đặc điểm của vụ án nên HĐXX sẽ xét hỏi, thẩm tra đối với từng nhóm tội danh, nhóm hành vi. Do vậy, khi đến lịch thẩm tra, xét hỏi đối với nhóm các bị cáo nào thì sẽ được trích xuất, dẫn giải đến tòa để thẩm vấn trực tiếp, các bị cáo thuộc nhóm còn lại sẽ được theo dõi phiên xử qua đường truyền.

Điều này đảm bảo tất cả các bị cáo, luật sư và những người liên quan trong vụ án được theo dõi xuyên suốt diễn biến phiên tòa, đảm bảo tất cả các bị cáo (dù theo dõi ở điểm cầu T30) vẫn được tương tác và làm việc với HĐXX, quyền của các bị cáo sẽ được đảm bảo tối đa.

TAND TP cũng lưu ý đối với các bị cáo tại ngoại, các bị cáo này phải có mặt tại tòa trong thời gian diễn ra.

Riêng đối với trường hợp của bị cáo Đỗ Trung Học (cựu trưởng phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) là người duy nhất đang bị truy nã trong vụ án, hiện TAND TP đang thực hiện tống đạt, niêm yết theo quy định.

Theo cáo trạng, quá trình thẩm định thiết kế, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới và xe máy, các lãnh đạo, đăng kiểm viên thực hiện không đúng quy trình; nhận hối lộ 1,5-3 triệu đồng/hồ sơ để bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định; đồng thời thỏa thuận chia tiền theo tỉ lệ.

Bị can Trần Kỳ Hình (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1-2014 đến tháng 7-2021) đã không thực hiện đúng chức trách, buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong thời gian dài. Bị can Trần Kỳ Hình còn bỏ qua các sai phạm trong quá trình kiểm định, duyệt cấp đủ năng lực cho 63 cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện hoạt động và nhận tiền hối lộ hơn 6,5 tỉ đồng và 23.000 USD.

Sau khi bị can Trần Kỳ Hình về hưu, bị can Đặng Việt Hà giữ chức vụ cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra. Vì vụ lợi cá nhân, khi phát hiện sai phạm, bị can Hà tiếp tục chỉ đạo trái pháp luật để nâng mức hưởng lợi của mình trong số tiền sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của Phòng kiểm định xe cơ giới từ ngày 1-8-2021 đến 30-9-2022 là 31 tỉ đồng, số tiền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm (khối V) tại TP.HCM từ ngày 1-4-2022 đến tháng 11-2022 là 7,6 tỉ đồng; tiền nhận hối lộ của 5 trung tâm đăng kiểm khối V tại Hà Nội là 780 triệu đồng và số tiền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng. Tổng số tiền nhận hối lộ mà cựu cục trưởng Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là 40 tỉ đồng.