Đại biểu Quốc hội: Vẫn còn 'lọt lưới những con cá to' trốn khỏi đất nước

Sáng 21-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác của TAND Tối cao, VKSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) nêu những kết quả tích cực về tình hình đảm bảo an ninh trật tự trong năm qua như: An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững , những vụ việc nổi lên được xử lý kịp thời, kiềm chế không để phát sinh phức tạp ; các vụ án kinh tế, tham nhũng... được phát hiện xử lý đến nơi đến chốn, cho dù là cán bộ cấp cao hay thấp, doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế ...

Dù vậy, đại biểu tỉnh Đồng Tháp cũng nêu một số hạn chế như các loại tội phạm có loại giảm không nhiều, có nhiều loại lại tăng, thậm chí có loại tội phạm phát sinh mới, như bắt cóc trẻ em ở nhà trẻ đòi tiền chuộc, gây tâm lý lo sợ cho phụ huynh.

“… đã xuất hiện băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức với nhiều đối tượng tham gia để in ấn mua bán bằng cấp giấy tờ giả ở nhiều địa phương, vụ tiếp viên hàng không vận chuyển 11 kg ma tuý được giấu trong tuýp kem đánh răng ... hiện sự hạn chế nhất định trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên một số lĩnh vực”, ông Hoà nói và dẫn một số vụ nổi cộm như vụ khủng bố có vũ trang xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk...

Đại biểu Phạm Văn Hoà, Đoàn ĐBQH Tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: QH

Theo ông Hoà, đây là vụ điển hình cho sự lơ là mất cảnh giác của cán bộ ở cơ sở và tranh chấp đất đai ở nơi đây, gây dư luận xã hội không tốt.

Từ đó, ông Hoà đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở những nơi được chấm điểm phức tạp, rút kinh nghiệm, nắm chắc tình hình cụ thể, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Nhắc tới vụ án Vạn Thịnh Phát mà Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đại biểu tỉnh Đồng Tháp dẫn lại một vài thông tin khiến nhiều người “choáng” như: làm khống cả ngàn hồ sơ để vay trên 1 triệu tỉ đồng của ngân hàng SCB, trong đó có trên 500.000 ngàn tỉ tiền gởi của người dân; thậm chí Trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ tới 5,2 triệu USD...

“Có thể nói đây là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay và vụ án này có số lượng tiền bị chiếm dụng, có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất, vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ”, ông Hoà nhận định.

Ngoài ra, theo đại biểu Hoà, dư luận cũng đặt vấn đề về việc có hay không sự bắt tay giữa một số ngân hàng với các Công ty bảo hiểm để nhân viên ngân hàng tư vấn khách hàng sai sự thật nhằm mục đích chuyển từ tiền gởi sang mua bảo hiểm hay không - khi nào có cả ngàn người đã gởi đơn khiếu nại, làm giảm lòng tin người dân vào hệ thống ngân hàng và hoạt động bảo hiểm.

Ông cũng nhắc đến thực trạng các vụ án tham nhũng lớn, mặc dù được ngăn chặn kịp thời nhưng “vẫn còn lọt lưới những con cá to trốn khỏi đất nước chưa bắt giữ được” – tức các đối tượng cầm đầu, gây khó khăn cho công tác tố tụng…

Xuất phát từ những vấn đề trên, đại biểu Hoà mong các ngành chức năng có đánh giá thật kỹ, khách quan, cầu thị, tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục hữu hiệu, lấy lại lòng tin với người dân.

NHÓM PHÓNG VIÊN