Bắt giữ 8 người có ý định vượt biên bỏ trốn sang Campuchia

(PLO)-Tám người liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích ở quận Gò Vấp, TP.HCM đang tìm cách vượt biên sang Campuchia thì bị lực lượng Biên phòng Long An bắt giữ.

Ngày 9-11, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, đơn vị vừa phối hợp Công an quận Gò Vấp, TP.HCM bắt giữ 8 người có liên quan hành vi cố ý gây thương tích đang có ý định vượt biên bỏ trốn sang Campuchia qua cửa khẩu Mỹ Quý Tây ( huyện Đức Huệ, Long An).

Cụ thể, trước đó chiều ngày 8-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Công an quận Gò Vấp kiểm tra nhà nghỉ Thảo My (ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Lực lượng Biên phòng nhóm người đang có ý định vượt biên sang Campuchia. Ảnh: BP

Qua kiểm tra 3 phòng tại nhà nghỉ phát hiện 8 người gồm: Phan Nguyễn Duy Thuận ( 26 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM); Đinh Trọng Kiệt (18 tuổi, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận); Hoàng Gia Kiệt (30 tuổi, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Quảng Thanh Tâm, Trương Đức Tài, Nguyễn Đăng Huỳnh Phát cùng ngụ TP.HCM.

Lược lượng Biên phòng phát hiện 2 gói nylon tinh thể không màu (được đối tượng khai nhận là ma túy dạng ketamine); một chai nước chất lỏng màu cam (được đối tượng khai nhận là ma túy dạng nước); một khẩu súng màu đen bằng kim loại, hai viên đạn đầu cao su, hai vỏ đạn đã qua sử dụng; ba điện thoại di động hiệu iphone 13 promax, một điện thoại di động hiệu iphone 12 promax.

Tại đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, các người này khai nhận vào lúc 00 giờ 15 phút, ngày 8-11, tại địa chỉ số 81/14, đường 59, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM để giải quyết mâu thuẫn với một người tên N.N.T.Q, Phan Nguyễn Duy Thuận đã dùng khẩu súng bắn 2 viên lên trời rồi tất cả bỏ trốn...

Đến 1 giờ 30 phút cùng ngày, 8 người đã thuê xe ô tô biển số 51K-79851 đi cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để vượt biên bỏ trốn sang Campuchia.

Sau đó, nhóm người này đã thuê nhà nghỉ Thảo My để nghỉ ngơi rồi bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và Công an quận Gò Vấp kiểm tra và bắt giữ.

Hiện vụ việc được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao 8 người và tang vật cho Công an quận Gò Vấp để tiếp tục điều tra, làm rõ.

