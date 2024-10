Đại học Thủ Dầu Một: Số tiền 37 tỉ thu sai quy định đã được nộp vào ngân sách

Ngày 15-10, ông Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cho biết số tiền hơn 37 tỉ đồng mà trường này thu sai quy định đã được nộp vào ngân sách.

Trao đổi với PLO, ông Xuân cho biết ông vừa nhận chức vụ hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cách đây không lâu. Sự việc này đã xảy ra trước khi ông Xuân về đây nên ông chưa nắm tình hình cụ thể.

"Tôi đã cử đại diện đơn vị chuyên môn của Trường Đại học Thủ Dầu Một để giải thích rõ vấn đề này" - ông Xuân nói.

Theo đó, vị đại diện Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết theo đề nghị của kiểm toán nhà nước, Trường Đại học Thủ Dầu Một có hai phương án để khắc phục hậu quả là trả lại tiền thu sai quy định cho sinh viên hoặc nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường Đại học Thủ Dầu Một đã chọn phương án tối ưu là nộp số tiền thu sai quy định vào ngân sách nhà nước.

Khi phóng viên hỏi lý do vì sao lại nộp vào ngân sách nhà nước mà không trả lại cho sinh viên (vì đây là tiền của sinh viên) thì vị đại diện này trả lời rằng nhà trường đã chọn một trong hai phương án khắc phục hậu quả theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước. Nếu chọn cách trả lại cho sinh viên thì thủ tục sẽ nhiều, bên cạnh đó, thông tin của sinh viên vẫn chưa đồng bộ hết nên sẽ khó khăn.

Vị đại diện này cũng cho biết thêm phía nhà trường không trả lại tiền cho sinh viên nhưng cũng hỗ trợ sinh viên không tăng học phí trong những năm sau để bù cho sinh viên. Nhưng những sinh viên đã ra trường thì không được hỗ trợ. Về vấn đề này, vị đại diện này thừa nhận như vậy thì những sinh viên đã ra trường sẽ bị thiệt thòi.

Một sinh viên có khóa học trong thời gian bị trường Trường Đại học Thủ Dầu Một thu phí sai quy định cho biết, sinh viên không phải ai cũng có điều kiện, hầu hết gia đình đều khó khăn vì vậy một ngàn đồng đối với sinh viên cũng rất quý.

“Tiền của sinh viên thì phải trả cho sinh viên chứ sao lại trả vào ngân sách nhà nước. Điều này là vô lý!” - sinh viên này bày tỏ quan điểm.

Một số sinh viên khác cho biết trường đều có thông tin đầy đủ (số điện thoại, số tài khoản) của sinh viên thì việc trả lại tiền không khó. Nhà trường chọn cách giải quyết trên là muốn thuận lợi cho nhà trường, chứ nhà trường không nghĩ cho quyền lợi của sinh viên.

Lạm thu hơn 37 tỉ đồng vì hiểu sai quy định

Trước đó, kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, giai đoạn 2015-2021, phát hiện Trường Đại học Thủ Dầu Một thu sai quy định hơn 37 tỉ đồng.

Cụ thể, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã thu học phí năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 cao hơn mức trần quy định.

Năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022, trường chưa tự chủ tài chính, do đó mức thu học phí được thực hiện theo quy định của nhà nước là Nghị định số 86/2015/ của Chính phủ và Quyết định số 28/2016 của UBND tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, trường lại thu học phí của các tín chỉ thực hành cao hơn 1,5 lần so với tín chỉ lý thuyết. Việc thu như vậy theo giải thích của trường là do phần thực hành tiêu hao nhiều vật tư, thiết bị thực hành… kinh phí học thực hành là rất cao. Do đó, ban giám hiệu đã đề xuất hội đồng trường thu học phí tín chỉ thực hành cao hơn 1,5 lần so với tín chỉ lý thuyết.

Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng thừa nhận nguyên nhân dẫn đến việc này là chưa thống nhất trong cách hiểu và vận dụng các quy định của nhà nước vào việc tính đơn giá thu học phí.

Năm 2024 Trường Đại học Thủ Dầu Một có khoảng hơn 22 ngàn sinh viên theo học, với gần 40 ngành đào tạo.

Sau sự việc này, Kiểm tóan nhà nước kiến nghị yêu cầu Trường Đại học Thủ Dầu Một trả lại tiền cho sinh viên (nếu không trả lại được thì nộp vào ngân sách nhà nước).