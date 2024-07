Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa: Tâm điểm và ẩn số 16/07/2024 05:30

Ngày 15-7 (giờ địa phương), Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa diễn ra tại TP Milwaukee (bang Wisconsin, Mỹ) và sẽ kéo dài 4 ngày. Kỳ đại hội diễn ra không lâu sau khi ứng viên duy nhất của đảng này - ông Donald Trump vừa thoát một vụ ám sát nguy hiểm.

Kỳ đại hội với an ninh thắt chặt

Tham dự kỳ Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa có khoảng 2.400 đại biểu đại diện cho các bang và vùng lãnh thổ trên khắp nước Mỹ.

Dù bị thương sau khi bị bắn sượt tai, Tổng thống Trump vẫn quyết định tham dự đại hội vì “không thể để một kẻ xả súng hoặc một kẻ ám sát thay đổi lịch trình hoặc bất kỳ điều gì”.

Về cơ bản, các quan chức phụ trách an ninh tại đại hội cho biết ban tổ chức không có kế hoạch thay đổi bất kỳ quy trình an ninh nào sau vụ việc của ông Trump vì đảng Cộng hòa đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho đại hội từ hơn một năm trước, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi tin tưởng vào các kế hoạch an ninh cho sự kiện này và chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ thay đổi nào về an ninh” - bà Audrey Gibson-Cicchino, điều phối viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ, nói tại Milwaukee.

Theo truyền thông Mỹ, an ninh trong khu vực tổ chức đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà được tăng cường nghiêm ngặt với nhiều rào chắn, cảnh sát và máy bay trực thăng. Giới truyền thông muốn vào sự kiện phải trải qua ba lớp an ninh và phải xuất trình thẻ nhà báo, đi qua máy quét kim loại và bị kiểm tra túi xách tại mỗi cổng an ninh.

Lực lượng thực thi pháp luật làm việc tại nơi diễn ra Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở TP Milwaukee (bang Wisconsin, Mỹ) hôm 14-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Đảng Cộng hòa cũng không thông báo về bất kỳ sự thay đổi nào liên quan chương trình nghị sự đại hội. Theo kế hoạch công bố trước đó, mỗi ngày sẽ có một chủ đề được thảo luận tại đại hội. Chủ đề của ngày thứ nhất là “Làm cho nước Mỹ giàu có trở lại”, ngày thứ hai là “Làm cho nước Mỹ an toàn trở lại”, ngày thứ ba với nội dung “Làm cho nước Mỹ mạnh mẽ trở lại”. Ngày cuối cùng sẽ là chủ đề “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” và cũng là ngày công bố ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống Mỹ, đài Fox News đưa tin.

Trong thời gian đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà, các đại biểu sẽ bỏ phiếu kín để chọn ra ứng viên đại diện đảng cho cuộc đua tổng thống. Ông Trump hiện đang có 2.265 đại biểu ủng hộ sau khi giành chiến thắng trong hầu hết cuộc bầu cử sơ bộ. Bà Nikki Haley, người có được sự ủng hộ của 97 đại biểu nhờ chiến thắng ở bang New Hampshire và thủ đô Washington, D.C, mới đây đã kêu gọi các đại biểu của bà ủng hộ ông Trump.

Đề cử tổng thống bên đảng Cộng hòa gần như không thể là ai khác ngoài ông Trump, kỳ Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa chỉ còn một ẩn số duy nhất, là ai sẽ được chọn là phó tướng của ông. Các phương tiện truyền thông đã đồn đoán về một số nhân vật có thể đảm nhiệm vị trí này, bao gồm Thống đốc bang North Dakota - ông Doug Burgum, Thượng nghị sĩ Marco Rubio (bang Florida) và Thượng nghị sĩ JD Vance (bang Ohio). Tuy nhiên, ông Trump vốn nổi tiếng với các quyết định bất ngờ nên khó có thể đoán trước ông sẽ chọn ai.

Theo trang Council on Foreign Relations, Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa dự kiến cũng sẽ tập trung vào cương lĩnh của đảng dài 16 trang do ông Trump đề xuất và đã được Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa phê duyệt hôm 8-7. Văn kiện đã đưa ra 20 lời cam kết về những gì mà đảng Cộng hòa sẽ làm cho người dân Mỹ nếu đảng giành chiến thắng trong cuộc đua Nhà Trắng, Thượng viện cũng như Hạ viện.

Những cam kết này tập trung vào các nội dung như phong tỏa biên giới để ngăn nhập cư trái phép, giảm lạm phát và giảm thuế, ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba, khôi phục hòa bình ở châu Âu và Trung Đông, xây dựng lá chắn phòng thủ trên toàn bộ đất nước,...

Ông Trump là tâm điểm

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ nắm đấm sau khi ông được đưa ra khỏi hiện trường vụ xả súng tại TP Butler, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 13-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo giới quan sát, dù có xảy ra sự cố ông Trump bị ám sát hụt hay không, kỳ đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa lần này vẫn nhằm mục đích chính là chứng minh sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng đối với ông Trump.

“Đây thực sự là chương trình của ông Trump. Đại hội sẽ chứng minh đảng đã hoàn toàn chấp nhận ông ấy như thế nào” - ông Thad Kousser, GS khoa học chính trị tại ĐH California (Mỹ), nói với kênh Al Jazeera.

Đội ngũ của ông Trump đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ đại hội này. Những đảng viên Cộng hòa quen thuộc với chương trình nghị sự của đại hội nói với The Washington Post rằng nội dung đại hội và các bài phát biểu của diễn giả sẽ tập trung vào những lĩnh vực mà ông Trump có lợi thế chính trị so với Tổng thống Biden. Các bài phát biểu cũng sẽ tránh đề cập những vấn đề nhạy cảm với ông Trump và với đảng Cộng hòa như vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6-1-2021 hay cuộc tranh luận về nạo phá thai.

“Thay vì để cử tri nhìn thấy một ứng cử viên bị kết án 34 trọng tội và nợ gần 500 triệu USD tại tòa án New York do các phán quyết về gian lận kinh doanh cùng các cáo buộc tấn công tình dục, đảng Cộng hòa hy vọng sẽ giới thiệu một người đàn ông của gia đình bằng sự xuất hiện của hầu hết các con của ông. Thay vì một người bị cáo buộc cố gắng lật ngược kết quả bầu cử, lấy cắp tài liệu mật và cản trở điều tra, họ hy vọng sẽ nêu bật điểm mạnh của ông Trump so với ông Biden về an ninh quốc gia” - theo The Washington Post.

Các chuyên gia cũng cho rằng vụ tấn công ngày 13-7 thúc đẩy hơn nữa sự ủng hộ dành cho ông Trump từ các cử tri cũng như các đảng viên Cộng hòa phẫn nộ với vụ việc.

“Không còn nghi ngờ gì nữa rằng vụ tấn công sẽ thay đổi bản chất của chiến dịch. Nó có thể sẽ làm tăng sự ủng hộ dành cho ông Trump, cũng như huy động nhiều người ủng hộ ông, thậm chí bao gồm cả những cử tri trước đây thờ ơ với ông” - GS Karen Hult tại ĐH Virginia Tech (Mỹ) nói với kênh Channel NewsAsia.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng sự đồng cảm dành cho ông Trump sau vụ ám sát hụt không chắc sẽ kéo dài đủ lâu để tác động đến quyết định bỏ phiếu của các cử tri vào tháng 11. “Cuối cùng, các cử tri sẽ ổn định và quay lại với ứng cử viên mà họ lựa chọn. Những người ủng hộ Trump vì sự đồng cảm có thể sẽ quay đầu” - theo ông Frank Luntz, chiến lược gia kiêm nhà thăm dò ý kiến của đảng Cộng hòa.