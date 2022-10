Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank kỷ niệm 5 năm hợp tác

(PLO)- Ngày 21-10, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm hợp tác.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp các lãnh đạo từ Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước, các đối tác và khách hàng.

Tháng 9-2017, Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank đã ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền với thời hạn 20 năm, đánh dấu cột mốc liên kết kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance). Sau 5năm triển khai, kênh hợp tác bancassurance giữa Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank đã đạt nhiều thành quả ấn tượng, cung cấp giải pháp bảo vệ tài chính cho hơn 460.000 gia đình khách hàng Sacombank với tổng phí bảo hiểm tính đến 30-9-2022 đạt hơn 7.880 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ quyền lợi cho hơn 6.000 khách hàng với số tiền lên đến 215 tỷ đồng. Đặc biệt, Sacombank luôn thuộc Top dẫn đầu thị trường bancassurance trong năm 2022. Bên cạnh đó, chỉ số duy trì hợp đồng năm 2 (K2) đạt gần 90%, đây chính là thước đo về chất lượng tư vấn và chăm sóc khách hàng của Sacombank. Song song đó, Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank cũng luôn tăng cường huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đạo đức dành cho cán bộ nhân viên tư vấn bảo hiểm; cũng như thường xuyên áp dụng hàng loạt chính sách hấp dẫn, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng tham gia bảo hiểm.

Bên cạnh nỗ lực kinh doanh, Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa như trao tặng nhà tình thương, tài trợ chương trình nước sạch học đường và hàng ngàn suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền đóng góp hơn 5tỷ đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm hợp tác và thay lời tri ân gửi đến cộng đồng, Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank đã trao tài trợ 1,5 tỷ đồng cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM để hỗ trợ bệnh nhi ung thư và chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo.

Đánh dấu mốc kỷ niệm 5 năm hợp tác, Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank vinh dự nhận giải thưởng “Nhà cung cấp dịch vụ bancassurance tốt nhất tại Việt Nam năm 2022” (Best Bancassurance Provider Vietnam 2022) do Global Banking and Finance Review - Tạp chí tài chính quốc tế hàng đầu Anh quốc trao tặng. Trước đó, năm 2021, những nỗ lực của Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank cũng đã được Finance Derivative - tạp chí uy tín chuyên ngành về phân tích kinh doanh và tài chính tại Hà Lan - đánh giá cao và bình chọn là “Nhà cung cấp dịch vụ bancassurance đáng tin cậy nhất Việt Nam năm 2021” (Most Trusted Bancassurance Provider Vietnam 2021).

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, cho biết: “Dai-ichi Life Việt Nam là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiên phong trong lĩnh vực đa dạng hóa kênh phân phối tại Việt Nam, đặc biệt là mô hình bancassurance và hiện đang hợp tác độc quyền 20 năm với Sacombank. Sau 5 năm hợp tác, chúng tôi đã có thể khẳng định, Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank đã xây dựng thành công chiến lược kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng, trở thành một trong những hình mẫu chuyên nghiệp và hiệu quả nhất trên thị trường bancassurance Việt Nam. Điều làm chúng tôi hài lòng nhất chính là sự nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng, năng động và chuyên nghiệp của hai bên trong định hướng chiến lược kinh doanh”.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank, chia sẻ: “5 năm qua, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng thành công mô hình phân phối bảo hiểm chuyên nghiệp, chuẩn mực, mang đến cho khách hàng những sản phẩm bảo hiểm ưu việt, tiện ích. Trong những thành tựu đạt được, điều chúng tôi tâm đắc nhất là đã phát huy được ưu thế về mạng lưới và hệ khách hàng. Đặc biệt, chúng tôi đã ứng dụng công nghệ ngân hàng kết hợp với quyền lợi bảo hiểm để cho ra đời sản phẩm bảo hiểm online đầu tiên được triển khai thông qua ứng dụng Sacombank Pay. Sự tin cậy, ủng hộ của khách hàng chính là nguồn động lực để chúng tôi vững vàng viết tiếp những thành công mới trong hành trình 15 năm tiếp theo. Chúng tôi quyết tâm thắp cao hơn nữa ngọn lửa nhiệt huyết, linh hoạt thích ứng với những thay đổi để vững vàng, vươn cao, vươn xa, cùng nhau mang lại các giá trị ngày một tối ưu hơn cho khách hàng”.

PHI NGUYỄN