Đại tá Nguyễn Thanh Liêm được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an Đắk Nông

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Liêm làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 29-1, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh đã trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Liêm.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ cho Đại tá Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: TB

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông tin tưởng với bề dày công tác, bản lĩnh và kinh nghiệm thực tiễn, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm sẽ cùng Đảng bộ Công an tỉnh đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông cũng mong muốn tân Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh phát huy sở trường, năng lực, sâu sát cơ sở, địa bàn... thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông.

Ông cũng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm cho biết sẽ cùng Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đem lại cuộc sống bình yên cho người dân...

VŨ LONG