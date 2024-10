Đại tá Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình 11/10/2024 15:17

(PLO)- Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Ngày 11-10, tại Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: Q.Văn

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho Đại tá Nguyễn Thanh Liêm.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1975, quê quán Hà Tĩnh). Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình ông từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 12-2023, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: Q.Văn

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 21-8-2024.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp (sinh năm 1968, quê quán ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).