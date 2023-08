Đắk Lắk cấp bằng công nhận 23 trường đạt chuẩn quốc gia

(PLO)- Có tổng cộng 23 trường từ bậc mầm non đến THPT được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Ngày 29-8, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh đã cấp bằng công nhận 23 trường đạt chuẩn quốc gia.

Theo đó, đối với bậc mầm non có năm trường, gồm trường mầm non Hoa Pơ Lang (Phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) và trường mầm non Ánh Dương (xã Ea Tam, huyện Krông Năng) đều ở mức độ 2; ở mức độ 1 có các trường mẫu giáo Hoa Cúc (xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ), trường mầm non Thị trấn Ea Đrăng (thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, trường mẫu giáo Hoa Ban Trắng (xã Dliêya, huyện Krông Năng).

Bậc THPT có hai trường, Trung học phổ thông Krông Bông (thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) và trường THPT Trần Phú (xã Hoà Phú, TP. Buôn Ma Thuột) đều mức độ 1.

Còn lại 16 trường THCS ở các TP Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Ana, Krông Bông, Krông Pắk, M’Drắk.

VŨ LONG