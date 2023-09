Đắk Lắk: Dừng khai thác cát một số đoạn do sạt lở

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk buộc hai doanh nghiệp dừng hoạt động khai thác cát do sạt lở trên sông Krông Ana đoạn qua địa bàn huyện Lắk.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu Công ty Cổ phần Đoàn Chính Nghĩa và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên dừng hoạt động khai thác cát trên sông Krông Ana đoạn qua địa bàn huyện Lắk.

Bãi tập kết trái phép của Công ty Cổ phần Đoàn Chính Nghĩa ở buôn M'Liêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đoàn Chính Nghĩa dừng hoạt động khai thác cát tại các đoạn sông Krông Ana bị sạt lở. Đây là khu vực đã cấp phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng theo giấy phép khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp. Chiều dài sạt lở 570 m, vị trí thuộc khu vực khai thác cát của công ty đoạn qua xã Yang Tao (huyện Lắk).

Còn Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên dừng hoạt động khai thác cát tại các đoạn sông Krông Ana bị sạt lở thuộc khu vực đã cấp phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường. Cụ thể, có bốn vị trí sạt lở, tổng chiều dài 5.442m, đoạn qua các xã Đắk Liêng, Yang Tao của huyện Lắk.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở TN&MT tổng hợp bổ sung vào khu vực cấm hoạt động khoáng sản khi điều chỉnh, bổ sung khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.

UBND tỉnh giao UBND huyện Lắk bố trí nguồn kinh phí và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện việc cắm mốc các khu vực sạt lở trên sông Krông Ana thuộc địa bàn huyện quản lý; kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện của hai doanh nghiệp trên.

Giao Công an tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an huyện, công an xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động khai khai thác cát trái phép trên các đoạn sông Krông Ana bị sạt lở nêu trên theo quy định.

VŨ LONG