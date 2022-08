Đâm bạn nhậu tử vong rồi nói dối là bạn tự đâm

Ngày 16-8, Công an tỉnh An Giang vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hoàng My (21 tuổi, ngụ khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 14-8, My cùng LNH và DVT (28 tuổi) nhậu ở quán thuộc khóm Xuân Biên.

Trong lúc nhậu, T. hỏi mượn dao của My nhưng My không cho mượn nên cả 2 xảy ra cự cãi. Bị T. thách thức, My dùng dao đâm vào ngực T. khiến nạn nhân tử vong.

Để che giấu hành vi, My bàn với H. sẽ nói dối là do T. tự đâm rồi My lấy con dao phi tang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác minh làm rõ và My nhận tội.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.