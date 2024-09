Đâm trọng thương 1 thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở, hung thủ ra đầu thú 15/09/2024 21:35

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa nhanh chóng điều tra, xử lý vụ việc.

Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Toàn (31 tuổi, thường trú khu phố 5, phường Bửu Long, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Hải, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Tân Phong, bị đâm trọng thương. Ảnh: AV

Trước đó, tối 8- 9, ông Bùi Văn Hải (55 tuổi, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Tân Phong) nhận được tin báo về việc tại Khu phố 10 (phường Tân Phong) xảy ra mâu thuẫn. Ông Hải cùng anh Nguyễn Hữu Thảo đến hòa giải.

Sau khi giảng hòa xong, khi đang ra về thì ông Hải bất ngờ bị Toàn lao tới dùng dao nhọn đâm vào vùng bụng, rồi bỏ trốn. Ông Hải được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trưởng Công an phường Tân Phong lấy lời khai nghi can Toàn khi Toàn ra đầu thú. Ảnh: CAĐN

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đã đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên ông Hải. Bên cạnh đó, giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa nhanh chóng điều tra, xử lý vụ việc.

Đến ngày 13-9, nghi can Toàn đến Công an phường Tân Phong đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.