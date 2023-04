Dân khổ vì đường ngập, gây nguy hiểm

(PLO)- Đường đang xuống cấp do bị ngập lụt thường xuyên, gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là khi mùa mưa đang đến.

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, người dân ở các tổ 10, 15…, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM thông tin tuyến đường từ số nhà A2/30 tổ 6, ấp 1 đến ngã tư liên tổ 10-12-15 ấp 1, xã Vĩnh Lộc A đang xuống cấp do bị ngập lụt thường xuyên, gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là khi mùa mưa đang đến.

Mưa nhỏ lớn gì đều ngập

Tuyến đường này dài khoảng 270 m, ngang 4 m, đi qua 25 hộ dân thuộc các tổ 10, 11, 12 và 15 của ấp 1, xã Vĩnh Lộc A.

Ông Nguyễn Văn Vương (ở tổ 10, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A) cho biết nhà ông nằm trên tuyến đường này. Bản thân ông và người dân ở đây rất khổ sở khi tuyến đường này bị ngập, đi lại rất khó khăn.

“Tình trạng ngập trên tuyến đường này xảy ra cũng mấy năm nay rồi. Nguyên nhân, do không có đường cống nên mỗi khi mưa xuống là ngập lênh láng, trẻ con đi học, người đi đường thường bị té do trơn trượt. Mùa mưa sắp tới, tôi đang lo việc không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đường này” - ông Vương nói.

Tương tự, ông Phan Văn Banh (67 tuổi, ở tổ 15, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A) cũng bày tỏ sự lo lắng khi nhắc đến sự an toàn giao thông trên tuyến đường này.

“Mưa dù lớn hay nhỏ thì đường này đều bị ngập, lại lâu rút nước. Thấy con cháu và người dân bì bõm lội nước khi lưu thông mà thấy thương. Người dân rất mong chính quyền địa phương sớm có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa để tạo thuận lợi trong việc đi lại trên tuyến đường này” - ông Banh nói.

Cũng theo ông Banh, ông và các hộ dân trên tuyến đường này rất sẵn lòng đóng góp kinh phí để cùng chính quyền địa phương cải tạo đường.

UBND xã Vĩnh Lộc A đã mời các đơn vị khảo sát tuyến đường, lên dự toán cải tạo, kể cả đặt cống thoát nước và trải nhựa mặt đường.

Đang chuẩn bị nâng cấp đường

Trao đổi với PV, ông Phùng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, cho biết tuyến đường này đã xuống cấp, thường ngập vào mùa mưa. UBND xã đang rà soát nguồn vốn để nâng cấp tuyến đường này.

Hiện UBND xã Vĩnh Lộc A đã mời các đơn vị khảo sát tuyến đường, lên dự toán cải tạo, kể cả đặt cống thoát nước và trải nhựa mặt đường. Kinh phí tổng cộng 990 triệu đồng.

“Theo tôi được biết, do xã Vĩnh Lộc A nằm trong danh sách đạt chuẩn nông thôn mới đợt này nên sẽ được UBND TP.HCM khen thưởng. Trong phần khen thưởng sẽ có tiền mặt, xã sẽ trích một phần để cải tạo tuyến đường này. Số tiền còn lại, các hộ dân trên tuyến đường sẽ đóng góp thêm” - ông Việt nói.•

TRẦN NGỌC