Dẫn người đến trộm xe SH của bạn cùng phòng

(PLO)- Thiếu tiền tiêu xài, Luận đã gọi bạn bè đến lấy trộm xe máy của bạn cùng phòng tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã bắt giữ hai người lấy trộm xe máy của bạn cùng phòng rồi bán lấy tiền tiêu xài, đồng thời đang truy xét người liên quan.

Theo đó, vào chiều 23-8, anh Tạ Văn C (35 tuổi, TP Thủ Đức) đến Công an phường trình báo mất trộm xe máy hiệu Honda SH 150I trị giá 87 triệu đồng.

Trình bày với công an, anh C cho biết đã để xe phòng trọ ở đường 2, phường Long Trường, TP Thủ Đức rồi đi làm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cũng theo anh C, thời điểm anh để xe có anh TVH và Tạ Văn Luận ở chung phòng trọ biết.

Tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ và hình ảnh camera, công an đã mời Luận lên làm việc. Qua đấu tranh, Luận cho biết do thiếu tiền tiêu xài nên đã trộm xe máy của anh C.

Theo đó, tối 22-8, Luận qua nhà Nguyễn Quang Minh tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè nói có chiếc xe SH có bán được không và được Minh đồng ý.

Đến sáng 23-8, Luận đón Minh và Lâm (chưa rõ lai lịch) đến phòng trọ xem xe, sau đó cả hai rời đi. Trưa cùng ngày, Minh điều khiển xe máy chở Lâm quay lại phòng trọ. Tại đây, Minh đứng ngoài cảnh giới, Lâm lẻn vào lấy trộm xe máy của anh C rồi rời đi.

Tiếp đó, cả ba mang xe đến nhà của Minh tại huyện Nhà Bè rồi mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Minh sau đó cũng được Công an TP Thủ Đức bắt giữ, riêng Luân vẫn đang bị truy xét.

TỰ SANG