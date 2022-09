Công an TP Thủ Đức bắt nhanh 3 người trộm tài sản nhờ định vị của laptop

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra một nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Manh mối bắt đầu từ tin báo sáng 29-8 của anh L, một người dân trên địa bàn về việc nhà anh bị trộm đột nhập, lấy mất ba điện thoại, hai laptop, tổng giá trị tài sản hơn 42 triệu đồng.

Trình báo công an, anh L cho biết ứng dụng định vị laptop cho thấy thiết bị này đang ở khu vực một quán cà phê tại đường K, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Lần theo dấu vết này, lực lượng công an phát hiện một nhóm trong đó có Nguyễn Trọng Toàn đang ngồi uống nước tại tọa độ định vị. Kiểm tra hành chính, công an phát thiện trong túi của Toàn có các tài sản của anh L bị mất, nên mời những người này về trụ sở làm việc.

Từ lời khai của Toàn, công an bắt giữ Dương Quốc Vàng, ngụ Thủ Đức. Vàng khai nhận, khoảng 5 giờ ngày 29-8 đi qua nhà anh L. Thấy vắng người, Vàng trèo tường rào và đột nhập nhà anh L thông qua ban công trên lầu.

Sau đó, Vàng đi đến bàn làm việc của anh L lấy hai điện thoại di động, hai máy tính xách tay. Liều lĩnh hơn, Vàng còn đi đến đầu giường anh L lấy tiếp một điện thoại, túi đựng máy tính.

Lấy được tài sản, Vàng trở lại lối cũ, trèo tường thoát ra ngoài. Vàng đã gọi điện thoại cho Lê Trung Trực, ngụ TP Thủ Đức, nhờ bán tài sản vừa lấy trộm được.

Trực đồng ý và cả hai đem tài sản đến đường K, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương bán cho Nguyễn Trọng Toàn, cũng ngụ TP Thủ Đức, với giá gần 11 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Trực và Toàn khai nhận biết tài sản trên là Vàng trộm cắp nhưng vẫn đồng ý mua bán.

Vàng đã có ba tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, hai tiền án về tội cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, vừa mãn hạn tù được ít năm.