Đang bỏ trốn, cựu giám đốc quỹ tín dụng vẫn lãnh án vì tham ô tiền tỉ cho con du học Úc 30/10/2024 18:41

Ngày 30-10, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm, để bắt Nguyễn Thành Công (69 tuổi, cựu Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để đảm bảo cho việc thi hành mức án tù chung thân về tội tham ô tài sản.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố các bị can.

Công từng khai nhận, số tiền tham ô được dùng để kinh doanh, cho con gái đi du học và mua nhà ở Australia. Hiện Công đang bỏ trốn.

Như đã đưa tin, vào tháng 10-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Công và Đặng Văn Thành (56 tuổi, nguyên Phó Giám đốc), Trần Thị Ngọc Hà (44 tuổi, kế toán trưởng) và Trần Thị Hà Phương (29 tuổi, cán bộ tín dụng), Nguyễn Thị Phương Thảo (29 tuổi, thủ quỹ Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa) về tội tham ô tài sản.

Theo hồ sơ, lúc đang làm Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, ông Công đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, chứng từ để vay tiền của Quỹ. Tính đến ngày 3-9-2019, ông Công đã lập khống hồ sơ để vay, “lấy” 24 tỉ đồng. Thay vì trả lại số tiền trên khi đến hạn thì Công lại chỉ đạo cấp dưới từ ngày 4-9-2019 đến ngày 10-10-2020, giúp Công làm hồ sơ tất toán.

Cán bộ dưới quyền đã giúp Công đã lập khống 124 hồ sơ vay vốn để giải ngân trên hồ sơ, chứng từ gần 24 tỉ đồng. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An phát hiện vụ việc trên.

Giúp cho "sếp" lập hồ sơ để tham ô, ba phụ nữ bị phạt tù.

Lúc đó, Công chỉ trả cho Quỹ được hơn 300 triệu đồng. Hồ sơ vụ việc tham ô nêu trên được chuyển sang Công an tỉnh Nghệ An điều tra, khởi tố. Công khai số tiền tham ô được dùng để kinh doanh, cho con gái đi du học và mua nhà ở Australia. Công cũng bán nhà ở quê khắc phục thêm 9 tỉ đồng.

Tháng 10-2022, khi đang được tại ngoại, Công bỏ trốn và đã bị truy nã.

Ngày 29-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xử sơ thẩm, nhưng vắng mặt Công. Tại phiên Tòa, các bị cáo Thành, Hà, Phương, Thảo có mặt và thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và cho rằng đã sai khi làm theo chỉ đạo của Công chứ không được hưởng lợi lộc gì.

HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Công mức án tù chung thân, Thành 5 năm tù, Hà và Phương mỗi bị cáo 3 năm tù, 2 năm 6 tháng tù treo về tội tham ô tài sản.