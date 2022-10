Đăng lên mạng xin lại 50 triệu chuyển khoản nhầm, mất thêm 1,18 tỉ

(PLO)- Một phụ nữ ở Quảng Nam lên mạng xã hội đăng bài xin lại số tiền 50 triệu đồng đã chuyển khoản nhầm nhưng bị kẻ xấu giăng bẫy lừa thêm 1,18 tỉ.

Ngày 22-10, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, đang tạm giữ hình sự Đoàn Công Hùng (25 tuổi, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 3-8, Hùng khai thác thông tin trên mạng xã hội thấy bài đăng của chị NTH (phường Cẩm Nam, TP Hội An) xin lại số tiền 50 triệu đồng đã chuyển nhầm đến tài khoản lạ.

Thấy vậy, Hùng đã lấy điện thoại gọi cho chị H tự xưng là nhân viên tổng đài ngân hàng, yêu cầu chị này cung cấp các thông tin tài khoản đăng nhập, mật khẩu, mã số OTP để hỗ trợ thu hồi số tiền đã chuyển nhầm.

Sau khi chị H cung cấp các thông tin, Hùng đã đăng nhập vào tài khoản của chị H và chuyển ba lần với số tiền 1,18 tỉ đồng đến số tài khoản của một người khác.

Công an xác định, số tài khoản Hùng dùng để nhận tiền chuyển khoản do Nguyễn Văn Sơn (23 tuổi, ngụ huyện Duy Xuyên) quản lý, sử dụng. Tài khoản này được mở bằng thông tin họ tên của người khác, còn số điện thoại nhận mã OTP là của Sơn.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản của Sơn, đến 16 giờ cùng ngày, Hùng đến nhà nhờ Sơn chuyển giúp số tiền vừa lừa đảo được vào tài khoản game của mình. Do tài khoản bị khoá hạn mức, Sơn chỉ chuyển được 100 triệu đồng.

Công an TP Hội An đang tiếp tục điều tra mở rộng. Còn Sơn đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt giữ.

THANH NHẬT