Đang xét xử vụ cựu trưởng công an quận Đồ Sơn nhận tiền rồi 'tha bổng' nhóm bay lắc

Ngày 18-1, TAND TP Hải Phòng đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng sau 18 tháng trả hồ sơ để điều tra bổ sung hành vi đưa, nhận hối lộ.

Theo cáo trạng mới, VKS truy tố tội nhận hối lộ đối các Trần Tiến Quang (cựu trưởng công an quận Đồ Sơn), Phạm Quang Tuấn (cựu phó trưởng Công an quận Đồ Sơn), Nguyễn Hữu Cường (cựu phó đội trưởng đội ĐTTH Công an quận Đồ Sơn), Đỗ Hữu Dũng (cựu phó đội trưởng đội QLHC Công an quận Đồ Sơn) và Đình Đình Việt (cựu đội trưởng đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma tuý Công an quận Đồ Sơn).

Nguyễn Viết Công, Vũ Duy Thanh và Vũ Hoàng Văn (cán bộ công an quận Đồ Sơn) bị truy tố tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc. Ngoài ra, còn có hai người khác bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Các bị cáo tại phiên toà sáng nay. Ảnh: NS

Trong đó, các bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ vì đã nhận 700 triệu đồng để thả tám người trong vụ việc phát hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hải Sơn 86 tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn.

Theo cáo trạng cũ, rạng sáng 13-1-2020, tổ công tác Công an quận Đồ Sơn kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 thì phát hiện 28 người, thu giữ tang vật là ma túy, dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi đưa nhóm này về trụ sở công an quận lấy lời khai và kiểm tra nhanh nước tiểu đã xác định 25/28 người dương tính ma túy.

Vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng bị cáo Trần Tiến Quang, Phạm Quang Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới hủy bỏ tài liệu hồ sơ ban đầu, làm sai lệch tài liệu hồ sơ theo hướng không thu giữ được ma túy nhằm xử lý hành chính toàn bộ vụ việc.

Từ chỉ đạo của cấp trên, Nguyễn Hữu Cường đã cho những người được xác định có sử dụng ma tuý viết lại bản tự khai và ký khống các biên bản ghi lời khai, biên bản kiểm tra nước tiểu, rồi hủy tài liệu hồ sơ ban đầu và nhận tiền từ những người quen, người nhà các đối tượng với tổng số tiền 1,07 tỉ đồng.

Tại phiên toà, theo đại diện VKS, cáo trạng chỉ thể hiện các bị cáo nhận số tiền hối lộ 700 triệu đồng do áp dụng nguyên tắc chứng minh đến đâu, xử lý đến đó. Đối với các bị can đã bị khởi tố về tội đưa hối lộ đang bị truy nã và các hành vi đưa, nhận hối lộ còn lại liên quan đến số tiền 370 triệu đồng, cần tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ này. Cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn sau.

NGỌC SƠN