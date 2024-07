Đang xử vụ tham ô tài sản tại Cần Thơ liên quan Công ty Việt Á 16/07/2024 10:36

Ngày 16-7, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án tham ô xảy ra tại Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ liên quan Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Video: Đang xét xử vụ tham ô tài sản tại Cần Thơ liên quan Công ty Việt Á.

Cùng tội tham ô tài sản, các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trần Tiến Lực (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á); Phạm Ngọc Thùy và Đỗ Thị Yến Phương (cùng là nhân viên xét nghiệm của Khoa xét nghiệm, BV Đa khoa TP Cần Thơ).

Theo cáo trạng, từ năm 2017-2021, BV Đa khoa TP Cần Thơ sử dụng kit xét nghiệm kèm hóa chất do Việt Á sản xuất. Các loại kit và hóa chất đi kèm để xét nghiệm Viêm gan B, viêm gan C, Lao, Geno type C.

Đại diện VKSND TP Cần Thơ công bố cáo trạng vụ tham ô tài sản tại BV Đa khoa TP Cần Thơ liên quan Công ty Việt Á.

Các bị cáo tại toà.

Cáo trạng cáo buộc, trong thời gian phối hợp thực hiện hợp đồng mua bán kit xét nghiệm và hóa chất, vào cuối năm 2017, Trần Tiến Lực thông tin với Thùy và Phương nếu quá trình xét nghiệm có tiết kiệm được hóa chất thì Công ty Việt Á sẽ hỗ trợ mua lại.

Từ đó, các bị can thống nhất cách thực hiện bằng cách đưa vào đơn hàng mua sắm của BV Đa khoa TP Cần Thơ số lượng kit và hóa chất xét nghiệm nhiều hơn số lượng cần sử dụng. Số lượng nhiều hơn đó được giao bằng hàng khống là nước lọc.

Bị cáo Phạm Ngọc Thùy khai tại toà

BV đã chi trả cho số hàng khống hơn 1,9 tỉ, Công ty Việt Á giữ lại hơn 672 triệu, chi lại cho Phương, Thùy thông qua Lực gần 1,25 tỉ. Ba bị cáo đã chiếm đoạt 1,25 tỉ và gây thiệt hại cho BV hơn 672 triệu.

Sau khi nghe VKS công bố cáo trạng, bị cáo Phương và Thuỳ đều thừa nhận mình có tội nhưng mong HĐXX xem xét lại số tiền cáo buộc và tội danh. "Bị cáo chỉ nhận 400 triệu đồng, quy kết tội danh tham ô quá nặng cho bị cáo", bị cáo Thuỳ nói.

Còn bị cáo Lực cho rằng bản thân không gợi ý về việc chia hoa hồng, bị cáo cũng không có hưởng lợi.

HĐXX đang tiến hành xét hỏi từng bị cáo.

