Ngày 10-1, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) 4 năm tù về tội cướp tài sản.

Bị cáo Anh tại phiên tòa sơ thẩm.

Lúc thực hiện hành vi phạm tội Anh đang là Phó Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phố Hải (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Như đã đưa tin trước đó, chiều 14-11-2023, một người đàn ông mặc áo màu đỏ, đội mũ, đeo khẩu trang bịt kín mặt, đi vào 1 ngân hàng tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Camera an ninh của ngân hàng ghi lại người này đi bộ qua cổng rồi xông vào phòng giao dịch rút dao ra khống chế một nữ nhân viên ngân hàng yêu cầu mở két đựng tiền. Các nam nhân viên và bảo vệ đã tri hô và đuổi nên kẻ cướp này chưa kịp lấy tiền và đã chạy thoát ra ngoài.

Sau 24 giờ xảy ra vụ việc trên, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được Anh. Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết bản thân có tham gia đầu tư online trên mạng internet rồi bị thua lỗ vay nợ. Do nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi cướp tiền ngân hàng.

Người dân địa phương ngạc nhiên bởi Anh vốn là người hiền lành, từng học giỏi trường chuyên, tốt nghiệp một trường ĐH danh tiếng ở Hà Nội. Sau thời gian công tác ở Hà Nội, Anh về quê nhà làm việc và được đánh giá có năng lực.

Video lúc Anh thực hiện hành vi và bị truy đuổi tại chi nhánh ngân hàng.

Tại phiên Tòa, anh thể hiện ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đứng trước bục khai báo, Anh cho rằng do vay tiền khi đến hẹn trả nợ nhưng do không đủ khả năng chi trả nên mới nảy sinh ý định cướp tài sản, nhưng chưa cướp được tiền thì bị truy đuổi và bị bắt.

Phía bị hại vì không có yêu cầu bồi thường về trách nhiệm dân sự.

HĐXX nhận định, truy tố bị cáo Anh tội danh cướp tài sản là đúng người, đúng tội. Bị cáo Anh không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo Anh thành khẩn khai báo, thực hiện hành vi phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại về tài sản và có người trong gia đình là người có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

