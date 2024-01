Đầu tư tiền tỉ lắp 'mắt thần', trấn áp tội phạm dịp Tết

(PLO)- Người dân trên địa bàn phường Tân Thới Nhất, quận 12 phấn khởi và an tâm khi “mắt thần” chính thức hoạt động.

Sáng ngày 20-1, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Tân Thới Nhất, quận 12, nhất là vào đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2024, người dân và chính quyền phường đã cùng nhau đầu tư tiền tỉ xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự.

Sáng ngày 20-1, mô hình camera giám sát an ninh trật tự được chính thức đưa vào hoạt động tại Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12. Ảnh: TRẦN MINH

Phường Tân Thới Nhất có vị trí rất quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, là cửa ngõ phía Tây Bắc đi vào trung tâm thành phố, có tuyến Xuyên Á đi qua, được xác nhận là phường trọng điểm.

Tình hình dân cư trên địa bàn phường ngày càng phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh ngày càng thu hút người dân đến sinh sống, học tập, làm việc. Đến nay, trên địa bàn phường đã có hơn 25.000 hộ và 83.792 nhân khẩu. Kéo theo sự gia tăng dân số cũng dẫn đến tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn, các tệ nạn xã hội và vấn đề quản lý xã hội cũng ngày càng khó khăn.

Do đó, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự mới đi vào hoạt động là hết sức cần thiết, nhất là dịp cuối năm, tình hình an ninh trật tự phức tạp.

Lãnh đạo UBND quận 12 và UBND phường Tân Thới Nhất thực hiện nghi thức ra mắt mô hình camera giám sát an ninh trật tự. Ảnh: TRẦN MINH

Theo ghi nhận của PV PLO, khi “mắt thần” chính thức hoạt động, người dân trên địa bàn rất phấn khởi và an tâm hơn.

Quản lý diện rộng hiệu quả bằng bản đồ số, giám sát hành vi gây bất lợi cho an ninh địa phương, đặc biệt nhận diện trực tiếp biển số xe ra vào địa bàn phường nhằm kịp thời phát cảnh báo khi xe trộm cắp xuất hiện.

Đó là một trong những điểm mới khi phường Tân Thới Nhất cùng người dân đầu tư xây dựng hệ thống camera giám sát thông minh để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Tâm, người dân sinh sống phường Tân Thới Nhất, quận 12 chia sẻ: "Người dân chúng tôi rất là ủng hộ và đồng hành cùng chính quyền để thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn phường. Tôi cũng không còn lo lắng cho con cháu mỗi khi làm về muộn. Các tuyến đường trên địa bàn phường đều được lắp đặt camera nhận diện biển số xe và độ phân giải cao như vậy kẻ phạm tội sẽ khó chạy thoát khi lưu thông qua các phường".

Trong năm 2023, trên địa bàn phường xảy ra 37 vụ phạm pháp hình sự, khám phá 32 vụ, bắt 40 đối tượng, tỷ lệ khám phá gần 90% (tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó tỉ lệ án trộm, cướp giật xảy ra cao nhất.

Tổng kinh phí triển khai thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn phường trong 3 năm theo hợp đồng là hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: HUỲNH THƠ

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất cho biết trên địa bàn phường Tân Thới Nhất hiện có 148 mắt camera đã lắp đặt theo hình thức xã hội hóa từ khoảng năm 2017 đến nay, trong đó số lượng camera còn đang hoạt động cầm chừng khoảng 95 mắt, số camera hư hỏng không thể hoạt động khoảng 53 mắt.

“Việc các camera hư hỏng không hoạt động được trong thời gian qua đã làm hạn chế đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhiều vụ việc xảy ra không thể trích xuất được hình ảnh. Do đó, hệ thống camera giám sát mới đi vào hoạt động là hết sức cần thiết, nhất là dịp cuối năm, tình hình an ninh trật tự phức tạp

Mô hình camera giám sát an ninh trật tự sẽ nhận diện và phân tích tìm kiếm biển số xe khi phát hiện các đối tượng tội phạm sau đó sẽ báo động trực tiếp về trung tâm chỉ huy Công an phường hình ảnh qua hệ thống chuông. Ngoài ra, hệ thống camera này còn giúp giải quyết các vấn đề lấn chiếm vỉa hè, gây rối trật tự công cộng” – ông Lâm cho hay.

Từ bãi rác thành công viên xanh Cùng ngày, sáng 20/01, tại khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12 đã tổ chức Lễ khánh thành Công viên cây xanh, thể dục thể thao. Theo đó, khu đất rộng hơn 950m2, là khu đất công bỏ trống, cỏ cây mọc và đặc biệt là tình trạng đổ rác không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường của một bộ phận người dân thiếu ý thức vẫn còn diễn ra, mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp tổ chức ra quân tổng vệ sinh và áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm sự ô nhiễm môi trường. Từ bãi rác bốc mùi hôi thối, người dân tại khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, UBND phường Tân Thới Nhất, Quận 12 nay đã có công viên cây xanh, thể dục thể thao. Ảnh: HUỲNH THƠ

