Đây là chế độ ăn sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa 07/08/2024 09:24

Chế độ ăn thuần chay có tác dụng gì?

Chế độ ăn thuần chay thường được đánh giá cao vì hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cao, rất cần thiết để chống lại stress oxy hóa - một yếu tố chính trong quá trình lão hóa. Stress oxy hóa xảy ra khi có sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể, dẫn đến tổn thương tế bào và lão hóa.

Cả chế độ ăn thuần chay và ăn hỗn hợp đều có lợi thế khi nói đến việc làm chậm quá trình lão hóa, nhưng lựa chọn nào là phụ thuộc vào cầu sức khỏe của mỗi người.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients năm 2019 đã nhấn mạnh rằng chế độ ăn thuần chay rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và E, giúp bảo vệ da và tế bào khỏi bị tổn thương. Một nghiên cứu năm 2021 trên Frontiers in Nutrition phát hiện ra rằng những người ăn chay có mức chất chống oxy hóa trong huyết tương cao hơn so với những người ăn hỗn hợp.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn thuần chay có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim. Theo Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (2020), những người theo chế độ ăn thuần chay có mức cholesterol và huyết áp thấp hơn, đây là những yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (2019) phát hiện ra rằng những người ăn chay có hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng hơn, có liên quan đến sức khỏe tổng thể và tuổi thọ tốt hơn.

Chế độ ăn thuần chay thường có nhiều thực phẩm chống viêm. Tạp chí Tim mạch Lão khoa (2019) phát hiện ra rằng chế độ ăn dựa trên thực vật làm giảm đáng kể các dấu hiệu viêm trong cơ thể.

Chế độ ăn hỗn hợp có lợi ích gì?

Chế độ hỗn hợp cũng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Châu Âu (2018) đã báo cáo rằng những người ăn hỗn hợp có chế độ ăn cân bằng với lượng trái cây và rau cao cũng có lợi ích bảo vệ chống lại bệnh tim.

Chế độ ăn hỗn hợp cũng có thể hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh. Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy chế độ ăn giàu các nhóm thực phẩm đa dạng, bao gồm cả sản phẩm từ thực vật và động vật, có thể xây dựng hệ vi sinh đường ruột cân bằng và khỏe mạnh.

Ăn hỗn hợp xương sẽ khỏe mạnh hơn. Tạp chí Nghiên cứu về Xương và Khoáng chất (2020) cho thấy người ăn chay có thể có nguy cơ cao hơn về mật độ khoáng chất xương do thiếu hụt canxi và vitamin D, vốn có sẵn trong các sản phẩm từ động vật. Chế độ ăn hỗn hợp cũng có thể chống viêm tốt, như đã lưu ý trong một nghiên cứu được công bố trên Nutrients (2021).

Chế độ ăn nào là tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa?

Cả chế độ ăn thuần chay và ăn hỗn hợp đều có những lợi ích riêng khi nói đến việc làm chậm quá trình lão hóa. Chế độ ăn thuần chay giàu chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm, có thể bảo vệ chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm mãn tính. Tuy nhiên, chế độ ăn hỗn hợp, khi được cân bằng tốt, cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng toàn diện cần thiết cho sức khỏe tim, cơ và xương.