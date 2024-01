Đây là dấu hiệu cảnh báo bạn không ăn đủ chất đạm

Chất đạm hay protein không chỉ quan trọng đối với người tập thể hình và vận động viên; nó còn là chất dinh dưỡng cần được chú trọng trong bất kỳ chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng nào. Dưới đây là 10 dấu hiệu nhận biết bạn không ăn đủ chất đạm.

Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ từ 1,6 đến 2 gam chất đạm cho mỗi kg trọng lượng cơ thể là tối ưu cho những người muốn xây dựng cơ bắp.

Bạn có thể sẽ cảm thấy chán nản và tăng cân nếu không có đủ chất đạm trong lượng calo. Bạn cũng sẽ nhận thấy sức lực của mình giảm sút hoặc không cải thiện nếu không ăn đủ chất đạm.

Nếu bạn liên tục bị sổ mũi hoặc cảm thấy khó chịu, điều đó có thể có nghĩa là hệ thống miễn dịch của bạn đang hoạt động ở mức dưới mức tối ưu do không đủ lượng chất đạm.

Bạn luôn mệt mỏi

Khi không ăn đủ chất đạm, cơ thể bạn cần lấy axit amin ở chỗ khác. Vì vậy, nó bắt đầu phá vỡ khối lượng cơ bắp để đáp ứng nhu cầu chất đạm. Khi mất đủ cơ bắp, điều này sẽ gây ra tình trạng suy nhược và bạn cảm thấy liên tục mệt mỏi.

Sự thay đổi tâm trạng có thể là một dấu hiệu tinh tế cho thấy sự thiếu hụt chất đạm ảnh hưởng đến việc sản xuất chất dẫn truyền thần kinh.

Chất dẫn truyền thần kinh là chất hóa học cho phép giao tiếp giữa các tế bào não để mang lại tâm trạng cân bằng.

Tóc và móng tay của bạn được tạo thành từ keratin, một loại protein cấu trúc cần có axit amin. Khi bạn không ăn đủ chất đạm, cơ thể bạn không thể sản xuất đủ chất sừng để phát triển, tăng cường sức khỏe và duy trì tóc cũng như móng.

Các nghiên cứu cho thấy protein là chất dinh dưỡng đa lượng giúp bạn no lâu nhất, nghĩa là nó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Mặc dù thường liên quan đến sắt nhưng thiếu máu cũng có thể xuất phát từ việc bạn không cung cấp đủ chất đạm trong chế độ ăn uống.

Theo NIH, huyết sắc tố, rất quan trọng cho việc vận chuyển oxy, phụ thuộc vào chất đạm để tổng hợp.

Mặc dù mất khối lượng cơ là một quá trình lão hóa tự nhiên nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu của việc cơ thể không nạp đủ chất đạm.

Việc rèn luyện sức mạnh thường xuyên đòi hỏi lượng chất đạm ổn định mỗi ngày để tăng cơ. Nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ 25 đến 30 gram protein chất lượng cao trải đều trong ngày là cách lý tưởng để xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp.

Khi bạn thực hiện giảm cân mà không thấy bớt được gam nào có thể là do lượng chất đạm không đủ.

Theo Trường Y Harvard, chất đạm có tác dụng sinh nhiệt cao, nghĩa là nó cần nhiều calo để đốt cháy trong quá trình tiêu hóa hơn so với carbohydrate hoặc chất béo.

Chất đạm không chỉ quan trọng đối với cơ bắp mà còn đối với sức khỏe xương. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, một số nghiên cứu chỉ ra rằng lượng chất đạm nạp vào cao hơn có thể cải thiện mật độ xương và giảm nguy cơ gãy xương.

(PLO)-Mọi người thường nghĩ đạm (protein) đến từ thịt, trứng, sữa nhưng trái cây cũng cung cấp khá nhiều protein mà hầu hết tốt cho sức khoẻ so với đạm động vật.

PHƯƠNG LÊ