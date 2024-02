Đây là lượng cà phê bạn nên uống mỗi ngày để giảm cân

Nếu bạn là một người uống cà phê và đang thực hiện sứ mệnh giảm cân, bạn có thể xem xét mọi khía cạnh trong thói quen của mình để có thể điều chỉnh cho phù hợp và giúp giảm cân tốt nhất.

Vậy uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày để bạn có thể giảm cân. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan Hoa Kỳ, thưởng thức bốn tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm lượng mỡ trong cơ thể bạn khoảng 4%.

Nghiên cứu được thực hiện trong 24 tuần, trong đó 126 người trưởng thành thừa cân, không nhạy cảm với insulin tiêu thụ 4 cốc đồ uống giả dược tương tự như cà phê hoặc 4 tách cà phê nguyên chất. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng bốn tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm mỡ cơ thể một cách “khiêm tốn” và từ đó giúp giảm cân tổng thể.

Theo đó, các chuyên gia dinh dưỡng đã gợi ý con số kỳ diệu để giúp giảm cân tốt nhất bạn nên uống vào khoảng 200 đến 400 mg caffeine mỗi ngày, tùy thuộc vào kích thước cơ thể của bạn. Điều này tương đương với khoảng hai đến năm cốc cà phê mỗi ngày.

Theo các chuyên gia giải thích: “Hãy lưu ý rằng bạn không nên thêm kem, sữa nguyên chất hoặc đường vào cà phê, vì nếu thêm bạn có thể dễ dàng bù đắp bất kỳ lượng calo nào bạn vừa đốt cháy từ cà phê”.

Được biết, trên thực tế, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng cho thấy uống một tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm cân, nhưng nếu thêm một thìa cà phê đường thì sẽ mất đi lợi ích.

Cà phê có tác dụng giảm cân theo nhiều cách vì vậy bạn có thể thêm cà phê vào bữa ăn hàng ngày để nó có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn.

Theo các chuyên gia cà phê có chứa caffeine, chất có tác dụng sinh nhiệt và có thể tăng tốc độ trao đổi chất, giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn, từ đó giúp giảm cân.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có thể giúp giảm chỉ số BMI, trọng lượng cơ thể và lượng mỡ trong cơ thể. Cà phê cũng có thể hạn chế sự thèm ăn và giảm cảm giác đói.

Nghiên cứu khác cũng cho thấy uống cà phê trước bữa ăn có thể làm giảm lượng calo bạn ăn vào bữa ăn sau, ngay cả khi bạn uống cà phê tối đa bốn giờ trước bữa ăn. Cà phê cũng chứa axit chlorogen, được chứng minh là làm tăng quá trình đốt cháy chất béo và có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate.

Cà phê chắc chắn có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo tránh xa xi-rô có đường, chất làm ngọt nhân tạo và kem làm ngọt, vì chúng có thể nhanh chóng biến đồ uống của bạn thành một cốc thêm đường và calo.

PHƯƠNG LÊ